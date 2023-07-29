Видео ⟩ Галкин спел вместе с Вайкуле на латышском языке

Во время концерта Лайма Вайкуле спустилась в зал, где сидели Максим Галкин и Алла Пугачева, и дошла до них. Максим спел с ней на латышском языке. Они выбрали для совместного дуэта композицию Раймонда Паулса Par pēdējo lapu ("Листья желтые"). Зрители повскакивали с мест и начали снимать происходящее на мобильные телефоны. Зал аплодировал стоя.

Максим Галкин отметил на латышском языке: "Я думал, я не знаю слов. Латышский во мне с колыбели".

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева вновь решили окунуться в элегантную атмосферу юрмальского праздника и вновь приехали в "Дзинтари", сорвав шквал аплодисментов в зрительном зале!

Алла Пугачева и Максим Галкин появились за кулисами перед самым началом концерта. Для этого вечера Примадонна решила одеться в розовое, а волосы собрала в хвост.