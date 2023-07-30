Зеленский: "Война возвращается на территорию России"

"Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522-й день, как продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две", - сказал Зеленский.

"Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России - в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", - отметил президент Украины.

Об этом он сказал в день, когда в результате атаки беспилотников были повреждены здания в деловом районе Москва-Сити в Москве. Украина не взяла на себя ответственность ни за это, ни за другие теракты на территории России, хотя предполагается, что Украина их организовала.

Зеленский также призвал помнить, что "этой зимой российские террористы все еще могут атаковать нашу энергетику, критически важные объекты".