Особый концерт на фестивале Инессы Галанте - "Молодые и яркие"

Музыкальный фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте" традиционно был сценой, где особое место отводилось совсем юным музыкантам. Стартовой площадкой для многих знаменитых ныне латвийских исполнителей стал именно фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте". А в этом году молодые таланты впервые станут звездами специального мероприятия - 13 августа, в концертном зале Dzintari, на концерте "Молодые и яркие" выступят лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте": саксофонистка Илва Ешенвалде, скрипач Андрей Егоров и сопрано Инна Клочко.
Инна Клочко является лауреаткой конкурса "Таланты Инессы Галанте" 2022 года, где завоевала первое место в категории вокального искусства, в тот же год она стала лауреаткой Международного конкурса вокалистов Città di Alcamo (Италия) и второго Международного конкурса вокалистов имени Яниса Заберса. Инна Клочко родилась в Сибири, жила в Москве, закончила факультет музыкального театра Российского иститута театрального искусства (ГИТИС). В Латвию переехала, став женой Артема Сафронова - солиста Латвийской Национальной оперы и балета (ЛНОБ), первую роль в ЛНОБ исполнила в 2020 году - это была интерпретация Лизы в опере Петра Ильича Чайковского "Пиковая дама". На концерте 13 августа Инна Клочко исполнит мелодии из известных опер, в том числе арии из опер "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини и "Сила судьбы" Джузеппе Верди, а также песни на музыку Петра Чайковского, Антонина Дворжака и Паоло Тости.
Саксофонистка Илва Ешенвалде, ставшая с 2022 году обладательницей второго места на конкурсе "Таланты Инессы Галанте" в категории Игра на духовых инструментах, уже в самом начале своей музыкальной карьеры получила высокую международную оценку. В 2022 году на парижском фестивале Concour de Saxofone Parisien она завоевала третье место. Только что она поступила в Латвийскую музыкальную академию имени Язепса Витолса (JVLMA) после успешного окончания Рижской средней музыкальной школы имени Язепса Мединьша, где осваивала игру на саксофоне у выдающегося Оскара Петраускаса. На концерте "Молодые и яркие" Илва вместе с концертмейстером Санитой Глазенбургой исполнит произведения современных композиторов для сопрано-саксофона и альт-саксофона.
Скрипач Андрей Егоров в конкурсе "Таланты Инессы Галанте" участвовал неоднократно, в 2018 году он завоевал первое место в категории "Игра на струнных инструментах". На данный момент он играет в Латвийском симфоническом оркестре, а также камерном оркестре Davinspiro Camerata. Сейчас он учится в магистратуре JVLMA, занимается игрой на скрипке у руководителя кафедры струнных инструментов, ассоциированного профессора Терезе Зиберте-Иябы и концертмейстера LNSO, доцента JVLMA Георга Саркисяна. На концерте "Молодые и яркие" А. Егоров исполнит произведения Мориса Равеля и Язепса Мединьша.
"Выступление на легендарной сцене концертного зала Dzintari с его великолепной акустикой – это почетная и престижная возможность продемонстрировать сольные возможности. Молодые музыканты обещают удивить публику своим ярким талантом и мастерством. А зрителей смогут проникнуться гордостью за творческий потенциал нашей страны. Этот концерт станет новым мероприятием в истории проведения фестиваля, для молодых исполнителей это возможность выступить на большой сцене, наслаждаясь плодами профессии музыканта", - отмечает Диана Галанте, директор фестиваля "Summertime - приглашает Инессы Галанте".
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