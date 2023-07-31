Особый концерт на фестивале Инессы Галанте - "Молодые и яркие"

Инна Клочко является лауреаткой конкурса "Таланты Инессы Галанте" 2022 года, где завоевала первое место в категории вокального искусства, в тот же год она стала лауреаткой Международного конкурса вокалистов Città di Alcamo (Италия) и второго Международного конкурса вокалистов имени Яниса Заберса. Инна Клочко родилась в Сибири, жила в Москве, закончила факультет музыкального театра Российского иститута театрального искусства (ГИТИС). В Латвию переехала, став женой Артема Сафронова - солиста Латвийской Национальной оперы и балета (ЛНОБ), первую роль в ЛНОБ исполнила в 2020 году - это была интерпретация Лизы в опере Петра Ильича Чайковского "Пиковая дама". На концерте 13 августа Инна Клочко исполнит мелодии из известных опер, в том числе арии из опер "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини и "Сила судьбы" Джузеппе Верди, а также песни на музыку Петра Чайковского, Антонина Дворжака и Паоло Тости.