Уте Лемпер со спектаклем о Марлен Дитрих выступит на фестивале "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

За три часа разговора легендарная дива рассказала молодой певице весь свой творческий путь – от Веймарского кабаре до знаменательной роли в фильме Blue Angel, от выступлений перед солдатами союзников во время Второй мировой войны до блистательных выступлений в самых престижных концертных залах мира… Спустя тридцать пять лет после этого телефонного разговора Уте Лемпер превратила свои воспоминания о Дитрих в невероятно личный и интимный рассказ, построенный в форме диалога между Марлен и Уте. В спектакле звучат главные хиты Дитрих – Lili Marlene, Falling in Love Again и Where Have All The Flowers gone.