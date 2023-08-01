Певица, актриса и композитор – за свою более чем сорокалетнюю сценическую карьеру артистка немецкого происхождения Уте Лемпер проявила себя в самых разных образах и жанрах, и 13 августа на фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте" она появится с одним из своих наиболее прославленных проектов – музыкальным моноспектаклем "Встреча с Марлен" (Rendezvous with Marlene), вдохновленный реальным телефонным разговором с легендарной актрисой и певицей Марлен Дитрих.
Уте Лемпер со спектаклем о Марлен Дитрих выступит на фестивале "Summertime - приглашает Инесса Галанте"
Когда Уте Лемпер впервые появилась на большой сцене в 1987 году, в качестве дебютантки получив престижную французскую награду имени Мольера за роль в знаменитом мюзикле "Кабаре", многие критики зачастую сравнивали стройную, привлекательную немку – из-за ее внешности и особого тембра голоса – с легендарной Марлен Дитрих. Примечательно, что как и Дитрих, Уте Лемпер покинула Германию, чтобы жить и строить карьеру в Америке. Самой Уте Лемпер было неловко от этих сравнений, поэтому она отправила Дитрих открытку, в которой выразила легендарной актрисе свое уважение. И вечером 1988 года у нее зазвонил телефон… С приближением своего девяностолетия Дитрих все больше избегала показываться на публике, и ее спутником и компаньоном был телефон, который она использовала, чтобы созваниваться со старыми коллегами или высказывать свое мнение сильным мира сего, а тем вечером она решила позвонить дебютантке Лемпер.
За три часа разговора легендарная дива рассказала молодой певице весь свой творческий путь – от Веймарского кабаре до знаменательной роли в фильме Blue Angel, от выступлений перед солдатами союзников во время Второй мировой войны до блистательных выступлений в самых престижных концертных залах мира… Спустя тридцать пять лет после этого телефонного разговора Уте Лемпер превратила свои воспоминания о Дитрих в невероятно личный и интимный рассказ, построенный в форме диалога между Марлен и Уте. В спектакле звучат главные хиты Дитрих – Lili Marlene, Falling in Love Again и Where Have All The Flowers gone.
"Хотя спектакль длится целых два часа, скучно не будет ни на секунду! Отчасти это заслуга легендарной звезды, вдохновившей Уте на создание спектакля, но столь же важную роль играет талант и чуткость самой Лемпер, рассказывающей эту историю", – пишет портал театральной критики TheaterLife.com.
Однако это лишь одна из ролей Уте Лемпер на сцене. И хотя большую часть своей сценической жизни Уте Лемпере посвятила жанру кабаре и мюзиклам – так в 1998 году она получила престижную британскую награду Лоренса Оливье за роль Велмы в постановке легендарного мюзикла "Чикаго", в то же время значительная доля ее творчества обращена к продуманным и концептуальным музыкальным альбомам, для создания которых она привлекала тексты всемирно известных писателей, среди которых можно упомянуть Паоло Коэльо, Пабло Неруду и Чарльза Буковски. Кроме того, Лемпер создала великолепные интерпретации композиций Курта Вайля и танго Фридриха Холлендера, и исполняла песни, ставшие известными благодаря таким звездам золотой эпохи, как Эдит Пиаф и уже упомянутая Марлен Дитрих. И, конечно, она сама пишет свою музыку. Последний альбом Уте Лемпер Time Traveler, вышедший весной 2023 года, создан в стиле легкого джаза.
Этим летом программа "Summertime – приглашает Инесса Галанте" включает шесть концертов. 10 августа, на концерте в честь открытия, выступят виртуозные латвийские пианисты Андрей Осокин, Рейнис Зариньш, Даумантс Лиепиньш и Аурелия Шимкус. 11 августа энергичную вечеринку устроит король балканских ритмов Shantel. 12 августа, после полудня, слушателей соберет концерт Инесе Галанте Viva amore, а вечером 12 августа – многократный участник и лауреат фестиваля Сан-Ремо, итальянская звезда Евровидения – Рафаэль Гуалацци. 13 августа на концерте «Молодые и яркие» на сцену поднимутся саксофонистка Илва Эшенвалде, солистка ЛНОБ Инна Клочко и скрипач Андрей Егоров. Фестиваль завершится вечером 13 августа моноспектаклем Уте Лемпер "Встреча с Марлен".
Билеты на фестиваль можно приобрести в Biļešu paradīze.
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