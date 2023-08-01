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Уте Лемпер со спектаклем о Марлен Дитрих выступит на фестивале "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

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Уте Лемпер
Уте Лемпер Фото: Пресс-фото

Певица, актриса и композитор – за свою более чем сорокалетнюю сценическую карьеру артистка немецкого происхождения Уте Лемпер проявила себя в самых разных образах и жанрах, и 13 августа на фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте" она появится с одним из своих наиболее прославленных проектов – музыкальным моноспектаклем "Встреча с Марлен" (Rendezvous with Marlene), вдохновленный реальным телефонным разговором с легендарной актрисой и певицей Марлен Дитрих.

Когда Уте Лемпер впервые появилась на большой сцене в 1987 году, в качестве дебютантки получив престижную французскую награду имени Мольера за роль в знаменитом мюзикле "Кабаре", многие критики зачастую сравнивали стройную, привлекательную немку – из-за ее внешности и особого тембра голоса – с легендарной Марлен Дитрих. Примечательно, что как и Дитрих, Уте Лемпер покинула Германию, чтобы жить и строить карьеру в Америке. Самой Уте Лемпер было неловко от этих сравнений, поэтому она отправила Дитрих открытку, в которой выразила легендарной актрисе свое уважение. И вечером 1988 года у нее зазвонил телефон… С приближением своего девяностолетия Дитрих все больше избегала показываться на публике, и ее спутником и компаньоном был телефон, который она использовала, чтобы созваниваться со старыми коллегами или высказывать свое мнение сильным мира сего, а тем вечером она решила позвонить дебютантке Лемпер.

Уте Лемпер
Уте Лемпер Фото: Пресс-фото

За три часа разговора легендарная дива рассказала молодой певице весь свой творческий путь – от Веймарского кабаре до знаменательной роли в фильме Blue Angel, от выступлений перед солдатами союзников во время Второй мировой войны до блистательных выступлений в самых престижных концертных залах мира… Спустя тридцать пять лет после этого телефонного разговора Уте Лемпер превратила свои воспоминания о Дитрих в невероятно личный и интимный рассказ, построенный в форме диалога между Марлен и Уте. В спектакле звучат главные хиты Дитрих – Lili Marlene, Falling in Love Again и Where Have All The Flowers gone.

Фото: Пресс-фото

"Хотя спектакль длится целых два часа, скучно не будет ни на секунду! Отчасти это заслуга легендарной звезды, вдохновившей Уте на создание спектакля, но столь же важную роль играет талант и чуткость самой Лемпер, рассказывающей эту историю", – пишет портал театральной критики TheaterLife.com.

Уте Лемпер
Уте Лемпер Фото: Пресс-фото

Однако это лишь одна из ролей Уте Лемпер на сцене. И хотя большую часть своей сценической жизни Уте Лемпере посвятила жанру кабаре и мюзиклам – так в 1998 году она получила престижную британскую награду Лоренса Оливье за роль Велмы в постановке легендарного мюзикла "Чикаго", в то же время значительная доля ее творчества обращена к продуманным и концептуальным музыкальным альбомам, для создания которых она привлекала тексты всемирно известных писателей, среди которых можно упомянуть Паоло Коэльо, Пабло Неруду и Чарльза Буковски. Кроме того, Лемпер создала великолепные интерпретации композиций Курта Вайля и танго Фридриха Холлендера, и исполняла песни, ставшие известными благодаря таким звездам золотой эпохи, как Эдит Пиаф и уже упомянутая Марлен Дитрих. И, конечно, она сама пишет свою музыку. Последний альбом Уте Лемпер Time Traveler, вышедший весной 2023 года, создан в стиле легкого джаза.

Инесса и Диана Галанте
Инесса и Диана Галанте Фото: Ieva Makare/Пресс-фото

Этим летом программа "Summertime – приглашает Инесса Галанте" включает шесть концертов. 10 августа, на концерте в честь открытия, выступят виртуозные латвийские пианисты Андрей Осокин, Рейнис Зариньш, Даумантс Лиепиньш и Аурелия Шимкус. 11 августа энергичную вечеринку устроит король балканских ритмов Shantel. 12 августа, после полудня, слушателей соберет концерт Инесе Галанте Viva amore, а вечером 12 августа – многократный участник и лауреат фестиваля Сан-Ремо, итальянская звезда Евровидения – Рафаэль Гуалацци. 13 августа на концерте «Молодые и яркие» на сцену поднимутся саксофонистка Илва Эшенвалде, солистка ЛНОБ Инна Клочко и скрипач Андрей Егоров. Фестиваль завершится вечером 13 августа моноспектаклем Уте Лемпер "Встреча с Марлен".

Билеты на фестиваль можно приобрести в Biļešu paradīze.

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