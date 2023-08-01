Уте Лемпер со спектаклем о Марлен Дитрих выступит на фестивале "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

Когда Уте Лемпер впервые появилась на большой сцене в 1987 году, в качестве дебютантки получив престижную французскую награду имени Мольера за роль в знаменитом мюзикле "Кабаре", многие критики зачастую сравнивали стройную, привлекательную немку – из-за ее внешности и особого тембра голоса – с легендарной Марлен Дитрих. Примечательно, что как и Дитрих, Уте Лемпер покинула Германию, чтобы жить и строить карьеру в Америке. Самой Уте Лемпер было неловко от этих сравнений, поэтому она отправила Дитрих открытку, в которой выразила легендарной актрисе свое уважение. И вечером 1988 года у нее зазвонил телефон… С приближением своего девяностолетия Дитрих все больше избегала показываться на публике, и ее спутником и компаньоном был телефон, который она использовала, чтобы созваниваться со старыми коллегами или высказывать свое мнение сильным мира сего, а тем вечером она решила позвонить дебютантке Лемпер.