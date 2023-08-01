Экс-депутат заявил об остром конфликте с соседями на почве языка. Полиция посчитала, что виновен он сам

Депутат публично утверждал, что русскоязычные соседи начали душить его, так как он настаивал, что нужно говорить на латышском, но полиция указала на его вину.

В соцсетях Знотиньш написал, что 30 июля он настаивал, что в Латвии нужно говорить на латышском, но соседи российского происхождения начали его душить в подъезде.

Знотиньш выразил возмущение, что приехавшие полицейские заявили, что виновен он, так как спровоцировал русскоязычных.

Более подробного комментария по поводу своего поста Знотиньш не предоставил, указав лишь, что упомянутое будет решать судебным путем.

Государственная полиция в соцсетях указала, что в ходе проверки информации о вызове выяснилось, что фактические обстоятельства были не совсем такими, как указывалось публично.

Полиция начала административный процесс по факту мелкого хулиганства. За такое нарушение грозит предупреждение или денежный штраф до 500 евро.