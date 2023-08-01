Дорожный ремонт в Лимбажи пошел не по плану: машина ремонтников свалилась в кювет

Грузовик соскользнул в кювет со всеми материалами.

По словам строителей, аварии не было - машину просто припарковали на обочине, которая оказалась мягкой и влажной. Обочина начала проваливаться, и машина перевернулась в кювет.

Оба мастера в тот момент находились в другой машине и не пострадали.

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