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Дорожный ремонт в Лимбажи пошел не по плану: машина ремонтников свалилась в кювет

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/Degpunktā

Во вторник, 1 августа, планировалось заделать ямы в Лимбажи, однако планам не суждено было исполниться, так как перевернулась машина, при помощи которой ямы засыпали, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Грузовик соскользнул в кювет со всеми материалами.

По словам строителей, аварии не было - машину просто припарковали на обочине, которая оказалась мягкой и влажной. Обочина начала проваливаться, и машина перевернулась в кювет.

Оба мастера в тот момент находились в другой машине и не пострадали.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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