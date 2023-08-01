Дорожный ремонт в Лимбажи пошел не по плану: машина ремонтников свалилась в кювет

Во вторник, 1 августа, планировалось заделать ямы в Лимбажи, однако планам не суждено было исполниться, так как перевернулась машина, при помощи которой ямы засыпали, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Грузовик соскользнул в кювет со всеми материалами.
По словам строителей, аварии не было - машину просто припарковали на обочине, которая оказалась мягкой и влажной. Обочина начала проваливаться, и машина перевернулась в кювет.
Оба мастера в тот момент находились в другой машине и не пострадали.
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