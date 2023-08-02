Украина вызвала посла Польши из-за высказываний о "неблагодарности" Киева

В июле пять стран призвали ЕС продлить запрет на импорт зерна до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что Украина высоко ценит поддержку Польши и не допустит, чтобы "какие-либо политические моменты" испортили отношения между украинским и польским народами.

"Украина борется за свою свободу и свободу всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Мы высоко ценим поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим европейским щитом - от моря до моря. И в этом щите не должно быть трещин", - написал Зеленский.

"Мы не позволим никаким политическим моментам испортить отношения между украинским и польским народами, эмоции обязательно должны остыть. Свобода и благополучие наших народов, наши европейские ценности и победа над общим врагом Россией важнее всего", - подчеркнул президент Украины.