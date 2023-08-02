Украина вызвала посла Польши из-за высказываний о "неблагодарности" Киева

Посол Польши был вызван в МИД Украины во вторник, 1 августа, в связи с заявлениями сотрудника Офиса президента Польши, обвинившего Киев в неблагодарности.
Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач в понедельник, 31 июля, раскритиковал Украину за негативную реакцию на призыв Польши к Европейскому союзу (ЕС) продлить запрет на ввоз украинского зерна в Польшу и еще четыре страны ЕС.
Варшава, призывая ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна, ставит в приоритет интересы польских аграриев, заявил Пшидач.
"Украина получила большую поддержку от Польши, и было бы хорошо, если бы она начала ценить то, что Польша сделала для Украины в последние месяцы и годы", - добавил польский чиновник.
В ответ Киев вызвал во вторник, 1 августа, посла Польши в МИД Украины.
"Заявления о якобы неблагодарности Украины не отражают действительности и неприемлемы", - говорится в заявлении МИД Украины.
МИД Польши в ответ вызвал представителя посольства Украины. Ожидается, что он прибудет в МИД Польши в среду, 2 августа.
В июне Брюссель разрешил Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии запретить импорт зерна из Украины до середины сентября, чтобы защитить свои внутренние рынки.
В июле пять стран призвали ЕС продлить запрет на импорт зерна до конца года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что Украина высоко ценит поддержку Польши и не допустит, чтобы "какие-либо политические моменты" испортили отношения между украинским и польским народами.
"Украина борется за свою свободу и свободу всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Мы высоко ценим поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим европейским щитом - от моря до моря. И в этом щите не должно быть трещин", - написал Зеленский.
"Мы не позволим никаким политическим моментам испортить отношения между украинским и польским народами, эмоции обязательно должны остыть. Свобода и благополучие наших народов, наши европейские ценности и победа над общим врагом Россией важнее всего", - подчеркнул президент Украины.
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