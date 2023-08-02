Партии в Рижской думе не договорились, переговоры продолжатся в другом составе

Таким образом, блок трех партий отклонил предложение "За!/Прогрессивных" отказаться от руководства одним из комитетов и провести ротацию представителей партий на двух других должностях, чтобы сократить число вице-мэров до одного.

Для "За!/Прогрессивных" двери для переговоров останутся открытыми, сказал Кирсис. Однако, оценивая ход переговоров, он отметил, что подход фракции свидетельствует о том, что у нее нет серьезных намерений в этом процессе.

Перед переговорами с другими партиями Кирсис перечислил ряд критериев, по которым будет оцениваться, насколько позиция той или иной партии соответствует "государственному мышлению". Важнейшим критерием будет то, поддержала ли конкретная партия в прошлом году снос оккупационного памятника в парке Узварас.

Со своей стороны Ратниекс указал, что для Нацобъединения важно, чтобы в коалиции не было "Согласия" и Русского союза Латвии.

Ранее стало известно, что фракция "За!/Прогрессивные" предлагала "отдать" партнерам по будущей коалиции в Рижской думе руководство комитетом по социальным вопросам, чтобы сократить количество вице-мэров до одного.

Согласно этому предложению, комитет Рижской думы по социальным вопросам перейдет под ответственность блока "Код для Риги".

В свою очередь комитет городского развития "За!/Прогрессивные" предлагают возглавить Национальному объединению/Латвийскому объединению регионов (ЛОР), и тогда во главе этого комитета встанет нынешний вице-мэр Эдвард Ратниекс.

"За!/Прогрессивные" сделали это предложение сегодня, 2 августа, в ходе четырехсторонних переговоров партий с целью добиться, чтобы в Риге остался только один вице-мэр вместо нынешних трех. В таком случае пост вице-мэра мог бы достаться "За!/Прогрессивным" с учетом того, что блок остальных трех партий выдвинет кандидата на пост мэра Риги.