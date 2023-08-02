Укрыватели убийц Беззубова приговорены к тюремным срокам и общественным работам

В конце июля вступило в силу решение Рижского районного суда, согласно которому четыре лица, укрывавшие убийц футбольного агента Романа Беззубова и использовавшийся в этом преступлении автомобиль, приговорены к реальному тюремному сроку, а также к общественным работам, сообщили в суде.
Обвинения были предъявлены Дмитрию Сальникову, Гульнаре Рыбаковой-Брице, Артему Рыбакову и Дмитрию Москову.
Сальников и Рыбакова-Брице приговорены к реальным срокам заключения, составляющим около двух месяцев. Оба они уже провели это время в предварительном заключении, поэтому приговор считается отбытым.
В свою очередь, Рыбаков и Москов приговорены к 100 часам общественных работ.
Дело рассматривалось на закрытом заседании.
Согласно решению суда, 13 апреля 2021 года к Гульнаре Рыбаковой-Брице приехал один из исполнителей, договорившись, что 14 апреля пригонит в ее сервис автомобиль.
После того как машина была доставлена в сервис, Рыбакова-Брице поручила своему сыну Артему Рыбакову спрятать ее в боксе автосервиса от посторонних.
Позже преступники решили, что BMW стоит уничтожить, поэтому вечером 14 апреля машину перегнали в Межапарк и сожгли.
Чтобы скрыть свою причастность к преступлению, обвиняемые решили сломать замок автосервиса и инсценировать угон сгоревшей машины.
Напомним, футбольный агент Роман Беззубов был застрелен утром 14 апреля 2021 года в рижском микрорайоне Пурвциемс. При выезде на улицу Гунара Астрас его автомобилю преградили дорогу и произвели несколько выстрелов из автоматического оружия. Следующей ночью в Межапарке был обнаружен сгоревший автомобиль BMW X5, использовавшийся при нападении.
В начале прошлого года прокуратура Рижского судебного округа приняла решение о привлечении к уголовной ответственности за убийство Беззубова шести человек.
По запросу Госполиции сотрудники МВД России в феврале прошлого года по подозрению в убийстве Беззубова задержали в Москве Ивана Агапитова и Дениса Коняшкина, находящихся в международном розыске. На данный момент Россия не экстрадировала их в Латвию.
В прошлом году в полиции заявляли, что установили мотивы преступления и прорабатывают две версии. Правоохранители склоняются к тому, что преступление не связано с профессиональной деятельностью Беззубова. В полиции не уточнили, с какими именно версиями работали правоохранители.
Галерея: Место убийства Романа Беззубова и обнаруженный сгоревший автомобиль, использовавшийся при нападении
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