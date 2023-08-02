Укрыватели убийц Беззубова приговорены к тюремным срокам и общественным работам

Обвинения были предъявлены Дмитрию Сальникову, Гульнаре Рыбаковой-Брице, Артему Рыбакову и Дмитрию Москову.

Сальников и Рыбакова-Брице приговорены к реальным срокам заключения, составляющим около двух месяцев. Оба они уже провели это время в предварительном заключении, поэтому приговор считается отбытым.

В свою очередь, Рыбаков и Москов приговорены к 100 часам общественных работ.

Дело рассматривалось на закрытом заседании.

Согласно решению суда, 13 апреля 2021 года к Гульнаре Рыбаковой-Брице приехал один из исполнителей, договорившись, что 14 апреля пригонит в ее сервис автомобиль.

После того как машина была доставлена в сервис, Рыбакова-Брице поручила своему сыну Артему Рыбакову спрятать ее в боксе автосервиса от посторонних.

Позже преступники решили, что BMW стоит уничтожить, поэтому вечером 14 апреля машину перегнали в Межапарк и сожгли.

Чтобы скрыть свою причастность к преступлению, обвиняемые решили сломать замок автосервиса и инсценировать угон сгоревшей машины.