Удалось частично сохранить некоторые услуги в больнице Добеле и окрестностей

"В реальности стране не хватает денег на медицину, проводятся реформы и ликвидируются отделения в мелких больницах, чтобы в результате платить еще больше за те же услуги", - говорит председатель Добельской краевой думы. Он также подчеркивает, что для улучшения инфраструктуры больницы в ремонт были вложены средства, а самоуправление старается привлечь в больницу молодых специалистов с помощью стипендий.

Горскис выражает недоумение по поводу противоречий на государственном уровне, когда говорится о развитии регионов, а на самом деле происходит централизация всех услуг и их перенос в Ригу. По его словам, наряду с ликвидацией услуг больницы и рабочих мест поощряется отток способных специалистов из регионов в столицу и за границу.

Самоуправление Добельского края обещает не сдаваться и продолжать бороться всеми возможными средствами, чтобы сохранить родильное отделение в больнице.