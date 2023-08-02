Видео ⟩ "Получив письмо, плакали все": жителей Огре шокируют новые договоры аренды

Договор, заключенный в 2016 году, был действителен пять лет. По окончании этого срока он был продлен еще на пять лет.

Таким образом, договор должен быть действителен до конца 2025 года, отмечает Расма, а новый владелец решил игнорировать этот договор и подчеркнул, что нужно заключить новый договор с новыми условиями.

"Некоторые соседи уже подписали, теперь они собирают вещи, чтобы переехать. В новом договоре указано, что он действует только в течение двух месяцев. Если я подпишу, то через два месяца меня официально смогут выкинуть на улицу. Если вы не подписываете этот договор, то новый владелец требует уплатить арендную плату - 10 евро в сутки за каждое находящееся в квартире лицо", - рассказывает Расма.

В дополнение к таким суровым условиям нового договора, с сениоров хотят взимать 4 евро за каждый квадратный метр подвала и дровяного сарайчика.

Видео: сюжет Bez Tabu