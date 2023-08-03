Смертельное сыроедение: из-за своей диеты в возрасте 39 лет умерла инфлюенсер

Официальная причина смерти Жанны не сообщается, поскольку родственники пытаются доставить ее останки из Шри-Ланки на родину в Россию.

Жанна Самсонова в соцсетях больше известна как Жанна Д'арт. Умерла женщина 21 июля 2023 года. Как заявила российской газете мать блогера, она заразилась холероподобной инфекцией, которую усугубила слабость из-за веганской диеты.

В своем сообщении, опубликованном 7 июня, Жанна выразила радость по поводу начала сезона фруктов в Таиланде и заявила, что пришло время "наращивать массу тела".

Хотя она уже около десяти лет отказывается от мяса, последние пять лет она придерживалась очень строгой сыроедческой диеты, употребляя только свежие фрукты, проростки, соки и смузи.

В беседе с Newsflash друг Жанны, попросивший не называть его имени, рассказал, что несколько месяцев назад он встретил ее в Шри-Ланке и что она выглядела уставшей.

Напоминаем всем о необходимости следить за своим здоровьем и обсуждать любую планируемую диету со своим лечащим врачом или диетологом, чтобы не навредить своему организму.