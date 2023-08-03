ЧВК "Вагнер" продолжает набор наемников, вопреки заявлениям Пригожина

В конце июля в связанных с ЧВК "Вагнер" Telegram-каналах появилась информация о том, что работа региональных вербовочных пунктов временно приостановлена. Это объяснялось "большим резервом кадров".

Позже Пригожин также подтвердил, что ЧВК "Вагнер" больше не будет вербовать новых бойцов. Он также сообщил, что группа продолжит свою деятельность только в Африке и Беларуси.

Однако, как сообщил "Важным историям" один из бывших наемников ЧВК "Вагнер", воевавший и в Африке, и в Украине, в российских городах Омске и Новосибирске возобновилась вербовка новых наемников.

В Омске новых наемников вербуют через клуб "Десантник", а в Новосибирске возобновил работу вербовочный центр группировки.

В оба эти места позвонил корреспондент "Важных историй".

В клубе "Десантник" корреспонденту сообщили, что вербовка наемников не ведется, так как группировке это запрещено. Между тем в новосибирском вербовочном центре корреспонденту удалось узнать, что вербовка новых наемников происходит только по пятницам. Там же указано, что наемников в основном вербуют для различных операций в Африке.