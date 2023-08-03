В так называемый день ВДВ возбуждено пять дел за использование запрещенной символики

В среду, 2 августа, в так называемый Дня десантника российской армии (день ВДВ), который отмечают в России, в Латвии в целом прошел без значительных инцидентов. Однако за использование запрещенной символики возбуждено пять процессов об административных правонарушениях, сообщает Государственная полиция.
Четыре процесса были начаты в Латгале и один в Земгале.
Рижская муниципальная полиция заявила, что следила за местами, где раньше собирались отмечающие эту дату, но каких-либо существенных активностей обнаружено не было.
Например, в Риге возле памятника Свободы муниципальная полиция провела профилактическую беседу с человеком, который разгуливал в одежде так называемых десантников.
На фотографиях в соцсетях было видно, что муниципальная милиция разговаривает с мужчиной в типичной для советской и российской армии тельняшке и головном уборе, который был похож на советский десантный берет.
После переговоров мужчина ушел.
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