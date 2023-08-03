Чт, 3.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В так называемый день ВДВ возбуждено пять дел за использование запрещенной символики

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Полицейская автомашина
Полицейская автомашина Фото: Ieva Leiniša/LETA

В среду, 2 августа, в так называемый Дня десантника российской армии (день ВДВ), который отмечают в России, в Латвии в целом прошел без значительных инцидентов. Однако за использование запрещенной символики возбуждено пять процессов об административных правонарушениях, сообщает Государственная полиция.

Четыре процесса были начаты в Латгале и один в Земгале.

Рижская муниципальная полиция заявила, что следила за местами, где раньше собирались отмечающие эту дату, но каких-либо существенных активностей обнаружено не было.

Например, в Риге возле памятника Свободы муниципальная полиция провела профилактическую беседу с человеком, который разгуливал в одежде так называемых десантников.

На фотографиях в соцсетях было видно, что муниципальная милиция разговаривает с мужчиной в типичной для советской и российской армии тельняшке и головном уборе, который был похож на советский десантный берет.

После переговоров мужчина ушел.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх