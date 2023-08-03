В так называемый день ВДВ возбуждено пять дел за использование запрещенной символики

Четыре процесса были начаты в Латгале и один в Земгале.

Рижская муниципальная полиция заявила, что следила за местами, где раньше собирались отмечающие эту дату, но каких-либо существенных активностей обнаружено не было.

Например, в Риге возле памятника Свободы муниципальная полиция провела профилактическую беседу с человеком, который разгуливал в одежде так называемых десантников.

На фотографиях в соцсетях было видно, что муниципальная милиция разговаривает с мужчиной в типичной для советской и российской армии тельняшке и головном уборе, который был похож на советский десантный берет.

После переговоров мужчина ушел.