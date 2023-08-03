Убит лидер "Исламского государства"

Сообщается, что он погиб во время "прямых столкновениях" с джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", связанной с "Аль-Каидой". Он руководил группировкой с ноября 2022 года.

Представитель "Исламского государства" назвал Абу Хафса аль-Хашими аль-Кураши новым лидером группировки.

Представители группировки не сообщили, когда именно был убит аль-Кураши. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что турецкие спецслужбы уничтожили аль-Кураши в Сирии еще несколько месяцев назад.

В 2014 году "Исламское государство" стремительно оккупировало большие территории в Сирии и Ираке, в том числе несколько крупных городов, где попыталось внедрить суннитские обычаи и объявило там "халифат".

В 2017 году "Исламское государство" потерпело поражение в Ираке, а через два года в Сирии, однако "спящие ячейки" время от времени проводят теракты в обеих странах.