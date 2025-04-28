Фото и видео Не работают светофоры, остановились поезда: в части Европы масштабные отключения электроэнергии

Масштабные отключения электроэнергии зафиксированы в Испании и Португалии. Это привело к пробкам в городах из-за неработающих светофоров, а также к остановке движения поездов.
Как сообщает BBC, испанский оператор электросетей Red Electrica подтвердил, что по всей стране наблюдаются перебои с электроснабжением.
Red Electrica сообщает, что отключение электроэнергии затронуло весь Пиренейский полуостров.
Испанский телеканал RTVE сообщает, что в 12:30 (13:30 по латвийскому времени) в нескольких регионах страны было зафиксировано отключение электроэнергии, что привело к отключению электроэнергии в испанском парламенте в Мадриде и на станциях метро по всей стране.
Жители Барселоны и окрестностей также сообщают о перебоях в подаче электроэнергии.
Red Electrica сообщает, что восстановление электроснабжения началось на севере и юге страны, а также обещает, что оно будет постепенно восстановлено и в остальной части страны. Первоначально компания заявила, что пытается восстановить электросеть, а также определить причину отключений.
"Все ресурсы направляются на решение этой проблемы", - заявили в компании.
Verified footage from Madrid shows major traffic disruption as traffic lights fail due to the widespread power outage.— BPI News (@BPIOrgNews) April 28, 2025
Local media report chaos across the Spanish capital. Authorities are working to restore electricity.#Madrid #Spain #PowerOutagepic.twitter.com/3Nktc87AnO
Тем временем в Португалии без электричества остались Лиссабон и его окрестности, а также северная и южная части страны.
Португальская энергетическая компания E-Redes заявляет, что отключение электроэнергии связано с проблемами в европейской электросистеме, пишет португальская газета Expresso.
E-Redes сообщает, что отключение электроэнергии также затронуло некоторые регионы Франции. По сообщениям СМИ, в Лиссабоне не работает метро, а в центре города - светофоры. Власти Испании и Португалии пытаются выяснить причины отключения электроэнергии.
На отсутствие электроэнергии жалуются также жители Франции и Бельгии.
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