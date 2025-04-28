Фото и видео Не работают светофоры, остановились поезда: в части Европы масштабные отключения электроэнергии

Как сообщает BBC, испанский оператор электросетей Red Electrica подтвердил, что по всей стране наблюдаются перебои с электроснабжением.

Red Electrica сообщает, что отключение электроэнергии затронуло весь Пиренейский полуостров.

Испанский телеканал RTVE сообщает, что в 12:30 (13:30 по латвийскому времени) в нескольких регионах страны было зафиксировано отключение электроэнергии, что привело к отключению электроэнергии в испанском парламенте в Мадриде и на станциях метро по всей стране.

Жители Барселоны и окрестностей также сообщают о перебоях в подаче электроэнергии.

Red Electrica сообщает, что восстановление электроснабжения началось на севере и юге страны, а также обещает, что оно будет постепенно восстановлено и в остальной части страны. Первоначально компания заявила, что пытается восстановить электросеть, а также определить причину отключений.

"Все ресурсы направляются на решение этой проблемы", - заявили в компании.

Verified footage from Madrid shows major traffic disruption as traffic lights fail due to the widespread power outage.



Local media report chaos across the Spanish capital. Authorities are working to restore electricity.#Madrid #Spain #PowerOutagepic.twitter.com/3Nktc87AnO — BPI News (@BPIOrgNews) April 28, 2025

Тем временем в Португалии без электричества остались Лиссабон и его окрестности, а также северная и южная части страны.

Португальская энергетическая компания E-Redes заявляет, что отключение электроэнергии связано с проблемами в европейской электросистеме, пишет португальская газета Expresso.

E-Redes сообщает, что отключение электроэнергии также затронуло некоторые регионы Франции. По сообщениям СМИ, в Лиссабоне не работает метро, ​​а в центре города - светофоры. Власти Испании и Португалии пытаются выяснить причины отключения электроэнергии.

На отсутствие электроэнергии жалуются также жители Франции и Бельгии.