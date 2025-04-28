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Фото и видео Не работают светофоры, остановились поезда: в части Европы масштабные отключения электроэнергии

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Обновлено 28 апреля 2025, 15:25
Отключение электричества в Испании
Отключение электричества в Испании Фото: AP/Scanpix

Масштабные отключения электроэнергии зафиксированы в Испании и Португалии. Это привело к пробкам в городах из-за неработающих светофоров, а также к остановке движения поездов.

Как сообщает BBC, испанский оператор электросетей Red Electrica подтвердил, что по всей стране наблюдаются перебои с электроснабжением.

Red Electrica сообщает, что отключение электроэнергии затронуло весь Пиренейский полуостров.

Испанский телеканал RTVE сообщает, что в 12:30 (13:30 по латвийскому времени) в нескольких регионах страны было зафиксировано отключение электроэнергии, что привело к отключению электроэнергии в испанском парламенте в Мадриде и на станциях метро по всей стране.

Жители Барселоны и окрестностей также сообщают о перебоях в подаче электроэнергии.

Red Electrica сообщает, что восстановление электроснабжения началось на севере и юге страны, а также обещает, что оно будет постепенно восстановлено и в остальной части страны. Первоначально компания заявила, что пытается восстановить электросеть, а также определить причину отключений. 

"Все ресурсы направляются на решение этой проблемы", - заявили в компании.

Тем временем в Португалии без электричества остались Лиссабон и его окрестности, а также северная и южная части страны.

Португальская энергетическая компания E-Redes заявляет, что отключение электроэнергии связано с проблемами в европейской электросистеме, пишет португальская газета Expresso.

E-Redes сообщает, что отключение электроэнергии также затронуло некоторые регионы Франции. По сообщениям СМИ, в Лиссабоне не работает метро, ​​а в центре города - светофоры. Власти Испании и Португалии пытаются выяснить причины отключения электроэнергии.

На отсутствие электроэнергии жалуются также жители Франции и Бельгии. 

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