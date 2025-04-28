Пьяный водитель без прав устроил аварию в Резекненском крае; пострадали пять человек

В воскресенье в Резекненском красе столкнулись автомобили Audi A4 и BMW 530. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пять человек.

В ходе проверки стражи порядка констатировали, что водитель автомобиль Audi A4 сел за руль в опьянении 0,7 промилле и без прав.

Начат уголовный процесс, расследование продолжается.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в девяти авариях пострадали в общей сложности 13 человек, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Государственной полиции.

Среди пострадавших один пешеход, один велосипедист и один водитель электрического самоката.

За сутки в сфере дорожного движения выявлено 477 административных нарушений, в том числе 186 случаев превышения разрешенной скорости движения.

14 водителей были задержаны в момент управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, у 11 из них концентрация алкоголя в организме превысила 1,5 промилле, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Еще один водитель сел за руль под воздействием наркотических веществ, эта поездка также закончилась уголовным процессом, следует из обобщенных полицией статистических данных.