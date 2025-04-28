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Стрельба в Даугавпилсе: полиция просит отозваться очевидцев

Сотрудник Госполиции
Сотрудник Госполиции Фото: Ieva Leiniša/LETA

Полиция ищет очевидцев стрельбы в Даугавпилсе, которая произошла в начале марта, сообщает Государственная полиция.

Стражи порядка в связи с начатым уголовным процессом просят отозваться очевидцев, которые 2 марта в 13 часов во дворе дома в Даугавпилсе на улице Циетокшня, 55, видели или слышали, как человек стреляет из оружия. Связаться с полицией можно по номеру телефона 65403116 или 112.

Кроме того, полиция просит отозваться тех, кто пострадал на месте происшествия.

В то же время стражи порядка признали, что в связи с этим инцидентом не были констатированы люди, пострадавшие физически.

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