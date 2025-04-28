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В результате ДТП под Айнажи погиб человек; на Таллиннском шоссе перекрыто движение

Авария под Айнажи
Авария под Айнажи Фото: Ekrānuzņēmums no "Sadursme.lv" video

Из-за столкновения двух автомобилей на Таллиннском шоссе (A1) возле Айнажи полностью перекрыто движение транспорта, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Зане Васкане.

В результате аварии погиб один человек, а один из водителей доставлен в медучреждение.

В аварии пострадали автомобили Cupra и Citroen.

Движение на месте происшествия блокировано полностью, полиция продолжает работу.

Объезд для легковых автомобилей возможен по автодороге Айнажи - Матиши (Р15) и автодороге Вецсалаца - Мерниеки (V145), сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).

Водителей грузовиков LVC призывает объезжать место аварии через Лимбажи.

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