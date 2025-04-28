Диктатор Путин пообещал трехдневное прекращение огня

Москва заявила, что ожидает от Киева аналогичного приказа и что она готова ответить на любые возможные нарушения режима приостановки боевых действий.

Путин издал аналогичный приказ о прекращении боевых действий на Пасху.

Во время того перемирия обе стороны обвиняли друг друга в сотнях нарушений, однако оно привело к временному снижению интенсивности боевых действий.