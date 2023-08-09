Инструмент, который облегчит открытие банок - он есть на каждой кухне!

Кто-то демонстративно постукивает по крышке банки несколько раз перед тем, как попытаться ее открыть, другие, понимая, что освободить банку от крышки не получится, берутся за нож, но это абсолютно не безопасный метод и мы призываем избегать его, чтобы снизить риск травмы руки.

Так вот - чтобы открутить плотную крышку банки, нужно впустить в банку немного воздуха.

Удобный, быстрый и безопасный способ - с помощью открывашки для бутылок. Правда, не все подойдут. Только те, которые можно зацепить за крышку банки.

Как это выглядит? Смотрите:

Все просто: берем открывашку для бутылок, цепляем за крышку и аккуратно поднимаем ее вверх, пока не услышим незначительный звук. Готово! Теперь вы без проблем сможете открыть банку.

Да, возможно, в крышке будет дырка и она немного деформируется, но зато баночка будет открыта!