Упреки в "неблагодарности": устал ли Запад от Украины

Сгладить ситуацию попытался президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что политика иногда пытается быть выше единства народов. "Украина бьется за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы - от моря до моря. И ни единой трещинки в этом щите быть не может", - сказал Зеленский.

Климкин: Трение между Киевом и Варшавой на руку только Москве

Бывшего министра иностранных дел Украины времен президента Петра Порошенко Павла Климкина дипломатическое напряжение между Варшавой и Киевом удивляет. Он убежден, что официальные представители Польши и Украины, имея отличные личные контакты, могли кулуарно обсудить и решить недоразумения, не переводя их в публичную плоскость.

К тому же, по словам Климкина, от подобных трений "в восторге" только Москва, и "российская пропаганда это будет раздувать по полной". "Мы и поляки просто призваны выполнять общую роль стратегического ослабления и сдерживания российского режима, и, собственно, уже ее выполняем", - написал бывший министр иностранных дел в соцсети Facebook.