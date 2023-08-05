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Группа Dzelzs vilks не доехала до Summer Sound: барабанщик Марцис Юдзис попал в больницу

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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4 августа в рамках фестиваля Summer Sound внезапно было отменено выступление латвийской рок-группы Dzelzs vilks.

Барабанщик группы Марцис Юдзис опубликовал в Instagram фотографию, на которой он виден в автомобиле скорой помощи.

"На этот раз Dzelzs vilks до Summer Sound не добрался. В Салдусе наш бусик остановился, и мне пришлось отправиться в Кулдигу. Полежим на столе и потом снова к котлам", - подписал он фото.

Из-за состояния здоровья Марциса группа решила отменить и концерт на фестивале Laba Daba.

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