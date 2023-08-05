Группа Dzelzs vilks не доехала до Summer Sound: барабанщик Марцис Юдзис попал в больницу

Барабанщик группы Марцис Юдзис опубликовал в Instagram фотографию, на которой он виден в автомобиле скорой помощи.

"На этот раз Dzelzs vilks до Summer Sound не добрался. В Салдусе наш бусик остановился, и мне пришлось отправиться в Кулдигу. Полежим на столе и потом снова к котлам", - подписал он фото.