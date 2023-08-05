Видео ⟩ Жители Виляки переживают из-за аннулирования статуса у местной гимназии

Основанием для лишения статуса является несоответствие гимназии нескольким критериям.

Беспокойство у людей в регионах вызывает новое предложение Министерства образования, согласно которому собираются определять обязательное количество учеников в группе 7-12 классов.

Условия предусматривают, что в приграничных гимназиях на этапе средней школы должно быть по меньшей мере 75 школьников, необходимо обеспечить освоение нескольких учебных курсов углубленно и предъявить лучшие результаты централизованных экзаменов.

В Виляке на этом этапе классов учатся немногим более 30 детей, но в течение последнего года количество углубленных предметов повысилось.

Директор гимназии отметила, что речь об аннулировании статуса государственной гимназии шла уже несколько лет, но, несмотря на это, школе удалось получить аккредитацию еще на шесть лет.

Теперь вместе с планами министерства приходят несколько неотвеченных вопросов, например, аннулируют ли у школы функцию методического образовательного центра, которая на данный момент предназначена на пять лет.

Недопонимание также в том, почему статус хотят аннулировать только у Виляки, если недостаточное количество учащихся также в гимназиях Балви, Алуксне и Прейли.

Видео: сюжет TV3 Ziņas