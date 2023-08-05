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Фото ⟩ Стиль гостей второго дня фестиваля Summer Sound

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Второй день фестиваля Summer Sound
Второй день фестиваля Summer Sound Фото: TVNET kolāža

Крупнейший в Балтии пляжный фестиваль Summer Sound уже 11 лет собирает тысячи любителей музыки и отдыха. Давайте посмотрим на стиль посетителей второго дня фестиваля этого года!

4 и 5 августа в Лиепае проходит крупнейший в Балтии пляжный фестиваль Summer Sound 2023, который, как обычно, предлагает обширную программу для любителей летних приключений. В первые дни августа на четырех сценах Summer Sound выступят более 40 местных и зарубежных музыкантов, организована обширная программа развлечений и мероприятий, киношатер, танцы до рассвета в клубе Klubs++, который открылся в прошлом году, а также турнир по пляжному волейболу.

Оцените стиль посетителей!

Фото: Juris Lisovs / TVNET
Фото: Juris Lisovs / TVNET
Фото: Juris Lisovs / TVNET
Фото: Juris Lisovs / TVNET
Фото: Juris Lisovs / TVNET
Фото: Juris Lisovs / TVNET
Фото: Juris Lisovs / TVNET
Фото: Juris Lisovs / TVNET

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