В Двиетской волости в Даугаве утонул человек

Всего за минувшие сутки в службу поступило 59 вызовов: 19 на тушение пожаров, в том числе один на тушение лесного пожара, 24 - на спасательные работы, 16 вызовов оказались ложными.

Самый крупный по площади пожар за последние сутки был потушен в Раматской волости Валмиерского края, где на площади 120 квадратных метров горели одноэтажный ангар, пристройка к ангару и легковой автомобиль.