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В Двиетской волости в Даугаве утонул человек

rus.tvnet.lv/LETA
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Даугава
Даугава Фото: Ivars Soikāns/LETA

В пятницу в Двиетской волости Аугшдаугавского края спасатели подняли из Даугавы тело погибшего человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Всего за минувшие сутки в службу поступило 59 вызовов: 19 на тушение пожаров, в том числе один на тушение лесного пожара, 24 - на спасательные работы, 16 вызовов оказались ложными.

Самый крупный по площади пожар за последние сутки был потушен в Раматской волости Валмиерского края, где на площади 120 квадратных метров горели одноэтажный ангар, пристройка к ангару и легковой автомобиль.

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