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Видео ⟩ Рижане ринулись на море: на Юрмальском шоссе образовалась большая пробка

rus.tvnet.lv
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Пробка на Юрмальском шоссе
Пробка на Юрмальском шоссе Фото: Очевидец RUS TVNET

В воскресенье, 6 августа, на Латвию обрушилась жара - после обеда столбик термометра перевалил за +30 градусов. Многие жители Риги решили воспользоваться погодой и выходным днем, чтобы съездить в Юрмалу, в итоге - огромная пробка на Юрмальском шоссе.

Как сообщили RUS TVNET очевидцы, пробка начинается еще до Пиньки, у Приежциемса, и продолжает увеличиваться.

Пробка на Юрмальском шоссе
Пробка на Юрмальском шоссе Фото: скриншот Waze

Напомним, по прогнозам синоптиков в воскресенье температура воздуха в Латвии повысится до +28...+32 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +24...+27 градусов.

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