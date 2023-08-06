Видео ⟩ Рижане ринулись на море: на Юрмальском шоссе образовалась большая пробка

В воскресенье, 6 августа, на Латвию обрушилась жара - после обеда столбик термометра перевалил за +30 градусов. Многие жители Риги решили воспользоваться погодой и выходным днем, чтобы съездить в Юрмалу, в итоге - огромная пробка на Юрмальском шоссе.
Как сообщили RUS TVNET очевидцы, пробка начинается еще до Пиньки, у Приежциемса, и продолжает увеличиваться.
Напомним, по прогнозам синоптиков в воскресенье температура воздуха в Латвии повысится до +28...+32 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +24...+27 градусов.
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