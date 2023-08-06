Песков: наши выборы - это не демократия, а дорогостоящая бюрократия

"Наши президентские выборы - это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов", - заявил Песков.

Кроме того Песков сказал, что Россия в ближайшем будущем продолжит военные действия в Украине, оснований для подписания соглашения нет. При этом, по словам пресс-секретаря Путина, Россия не собирается захватывать новые украинские территории.

"Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши", - сказал Песков.

Напомним, в Конституции РФ в список российских регионов включены самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, а также оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.