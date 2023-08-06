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Песков: наши выборы - это не демократия, а дорогостоящая бюрократия

rus.tvnet.lv
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Фото: MIKHAIL KLIMENTYEV/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете The New York Times заявил, что Путина переизберут на новый президентский срок в 2024 году более 90% голосов. Об этом сообщает портал "Медуза".

"Наши президентские выборы - это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов", - заявил Песков.

Кроме того Песков сказал, что Россия в ближайшем будущем продолжит военные действия в Украине, оснований для подписания соглашения нет. При этом, по словам пресс-секретаря Путина, Россия не собирается захватывать новые украинские территории.

"Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши", - сказал Песков.

Напомним, в Конституции РФ в список российских регионов включены самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, а также оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

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