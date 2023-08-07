Нефтепровод "Дружба" остановлен из-за утечки нефти в Польше

На северной ветке нефтепровода "Дружба", которая идет через Беларусь и Польшу в Германию, обнаружена утечка. Об этом в субботу, 5 августа, сообщил оператор польского участка нефтепровода "Дружба" PERN, отметив, что утечка произошла в районе города Ходеч в центральной Польше. Прокачка нефти через этот нефтепровод остановлена, о причинах инцидента ничего пока неизвестно.

Компания PERN сообщает, что на месте утечки работают государственная противопожарная служба и аварийно-спасательные службы компании. После завершения ремонтных работ начнется восстановление загрязненной почвы, сообщают в PERN, отмечая, что инцидент не должен повлиять на ситуацию с топливом в Польше. Там также сообщили, что работа нефтепровода может возобновиться утром 8 августа.

Карта нефтепровода "Дружба" Фото: DW

"Другие элементы инфраструктуры PERN, включая Поморский участок, который используется для перекачки сырой нефти, поступающей танкерами в Польшу, а затем в Германию, работают в штатном режиме", - добавили в компании.

Ранее российская нефть по северной ветке "Дружбы" поставлялась и в Германию, однако после полномасштабного вторжения России в Украину Германия приняла решение отказаться от поставок сырой нефти из России. В то же время через "Дружбу" в Германию шла нефть из Казахстана. В октябре 2022 года PERN уже сообщала об утечке в районе города Плоцка.