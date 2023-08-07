Под Царникавой погиб мужчина, спуская лодку на воду с прицепа микроавтобуса

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, в воскресенье, 6 августа, около 13:40 в Сигули Царникавской волости мужчина, по предварительной информации, не закрепил микроавтобус на ручной тормоз при спуске лодки с прицепа. В результате он наехал на него. Потерпевший от полученных травм скончался. Полиция выясняет обстоятельства аварии.