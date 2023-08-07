Под Царникавой погиб мужчина, спуская лодку на воду с прицепа микроавтобуса

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, в воскресенье, 6 августа, около 13:40 в Сигули Царникавской волости мужчина, по предварительной информации, не закрепил микроавтобус на ручной тормоз при спуске лодки с прицепа. В результате он наехал на него. Потерпевший от полученных травм скончался. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Данное происшествие было зарегистрировано полицией как дорожно-транспортное.
Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 101 ДТП, в 23 из них пострадали 32 человека, а в одном, уже упомянутом, констатирован смертельный исход. Согласно статистике, собранной Государственной полицией, среди пострадавших двое пешеходов, девять велосипедистов и четыре водителя электросамоката.
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