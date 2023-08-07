Приласкать чужое животное и получить нежеланный "подарок": как уберечь от этого себя и близких

"Инфекционные заболевания, которыми можно заразиться при непосредственном контакте с больным домашним или диким животным, называются зоонозами. В летне-осенний сезон наиболее частым кожным заболеванием, передающимся от животного, является так называемый стригущий лишай или микроспория. Достаточно погладить пораженное болезнью животное - собаку, кошку, домашнего хорька или хомяка - и в течение следующих 4-5 дней на коже может начать образовываться розоватое пятно, которое увеличивается в размерах. Пятно бледное в центре и образует кольцо, иногда возникает воспаление, и кожа в этой области начинает шелушиться. Не всегда, но иногда эти высыпания могут вызывать зуд и дискомфорт. Если вначале есть только одно кольцевидное пятно, со временем на коже могут появиться другие, но если микроспория достигла волосистой части головы, возможно очаговое выпадение волос и шелушение кожи головы", - говорит фармацевт Иванда Крастиня. Грибковые инфекции, передающиеся от животных, поражают в основном детей с чувствительной кожей и еще не укрепившимся защитным барьером. Взрослые заболевают микроспорией реже, особую осторожность следует проявлять лицам с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой.