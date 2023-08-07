Приласкать чужое животное и получить нежеланный "подарок": как уберечь от этого себя и близких

"Не трогай чужое животное!" - именно за это чаще всего упрекают родители своего ребенка, проявляющего желание погладить случайно встреченную на улице собаку или кошку. Они же такие милые! И правильно, что родители ругают! Невозможно предсказать, не будет ли животное проявлять признаки агрессии, а если к тому же животное является переносчиком какого-либо заболевания, то есть риск, что человек тоже заразится, особенно если нет возможности помыть руки сразу после того, как вы погладили собаку или кошку.
Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастиня рассказывает, что нужно учитывать при обращении со своим или чужим животным и как уберечь себя и своих близких от болезней, передающихся через животных.
Стригущий лишай или микроспория - кожное заболевание, которое может поражать и человека
"Инфекционные заболевания, которыми можно заразиться при непосредственном контакте с больным домашним или диким животным, называются зоонозами. В летне-осенний сезон наиболее частым кожным заболеванием, передающимся от животного, является так называемый стригущий лишай или микроспория. Достаточно погладить пораженное болезнью животное - собаку, кошку, домашнего хорька или хомяка - и в течение следующих 4-5 дней на коже может начать образовываться розоватое пятно, которое увеличивается в размерах. Пятно бледное в центре и образует кольцо, иногда возникает воспаление, и кожа в этой области начинает шелушиться. Не всегда, но иногда эти высыпания могут вызывать зуд и дискомфорт. Если вначале есть только одно кольцевидное пятно, со временем на коже могут появиться другие, но если микроспория достигла волосистой части головы, возможно очаговое выпадение волос и шелушение кожи головы", - говорит фармацевт Иванда Крастиня. Грибковые инфекции, передающиеся от животных, поражают в основном детей с чувствительной кожей и еще не укрепившимся защитным барьером. Взрослые заболевают микроспорией реже, особую осторожность следует проявлять лицам с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой.
Во время лечения необходимо строго соблюдать требования гигиены
Внимание! Если вы заметили у себя признаки микроспории - не занимайтесь самолечением, а срочно обращайтесь к дерматологу. "В диагностических целях врач возьмет образец с пораженного участка кожи, чтобы определить наличие грибка и провести его анализ. Различные мази или кремы, применяемые в качестве самолечения для уменьшения сыпи, могут помешать точной диагностике и дальнейшему лечению", - поясняет фармацевт.
Микроспорию лечат противогрибковыми кремами или мазями, но, если инфекция поразила волосистую часть головы, врач может назначить и средства для приема внутрь. "Ребенок может быстро передать инфекцию, играя и контактируя с другими детьми, поэтому родители должны знать - пока грибковая инфекция на коже не вылечена, ребенок не должен посещать школу или детский сад, а также внешкольные мероприятия. Также необходимо соблюдать высокие требования гигиены - регулярно мыть руки, менять и стирать полотенца в домашних условиях. Кроме того, во время лечения нельзя делить полотенца и постельное белье с другими членами семьи, чтобы избежать распространения грибковой инфекции", - подчеркивает фармацевт Иванда Крастиня.
Болезнь кошачьих царапин или бартонеллез - небольшой инцидент с серьезными последствиями
В большинстве случаев, когда кошка царапается или кусается во время невинной игры дома или на улице, обычно ранка заживает и исчезает в течение пары дней, и мы даже не обращаем на это особого внимания. Иногда через неделю-полторы у человека начинаются проблемы со здоровьем: повышается температура, жар, место, где животное поцарапано, начинает гноиться, увеличиваются и становятся болезненными лимфатические узлы. "Это происходит, когда на ногтях кошки есть возбудитель болезни. Животное царапает человека, и бактерия попадает под кожу, с током крови попадает в лимфатические узлы в подмышечной впадине, на шее или в паху и через 5-10 дней вызывает в них воспаление", - говорит фармацевт. Если наблюдаются указанные симптомы, необходимо начать антибактериальную терапию.
"Маленькие дети до пяти лет обычно легко подхватывают болезнь кошачьих царапин, родители могут даже не заметить, но для взрослых с ослабленным иммунитетом такая, казалось бы, повседневная ситуация может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, инфицируя другие внутренние органы или нервную систему", - добавляет фармацевт Иванда Крастиня.
Токсоплазмоз - при сильном иммунитете переносится легко, а при ослабленном - опасное заболевание
Заразиться токсоплазмозом можно при употреблении в пищу сырого и инфицированного мяса, яиц или непастеризованного молока, употреблении зараженной воды или при контакте с частицами экскрементов животных, которые можно найти повсюду - на грядке, на полу, на поверхности обуви, в песочнице, где играет ребенок и в других местах. Большинство случаев токсоплазмоза в очень легкой форме переносятся уже в детстве, когда ребенок на ощупь исследует окружающую среду и найденное или грязные руки тянет в рот. Симптомы токсоплазмоза могут напоминать грипп - воспаление лимфатических узлов, высокая температура, головная и мышечная боль, отек легких и другие симптомы. В более тяжелых формах признаки могут быть - судороги, проблемы со зрением и дыханием, нарушение равновесия и движений.
Людям с сильным иммунитетом лечение в связи с одноклеточным паразитом может и не понадобиться, но при наличии хронических заболеваний или ослабленного иммунитета токсоплазмоз может стать серьезной угрозой для жизни. Токсоплазмоз особенно опасен для беременных, так как может вызвать серьезные проблемы со здоровьем плода. "При планировании беременности женщинам рекомендуется сдать анализы и определить, есть ли в крови антитела к возбудителю токсоплазмоза. При отсутствии антител следует максимально избегать контактов с животными во время беременности, большое внимание следует уделять качеству пищевых продуктов и их термической обработке, личной гигиене для минимизации риска заражения. Также следует внимательно следить за состоянием здоровья питомцев, не рекомендуется кормить их сырым мясом", - советует фармацевт.
Паразиты - с ними должен считаться каждый владелец домашнего животного
Заразиться паразитами совсем нетрудно, если у вас дома есть собака или кошка, у которых есть возможность выходить на улицу на прогулки. Поэтому питомцев рекомендуется дегельминтизировать один-два раза в год. Существует множество видов паразитов, но основными группами являются простейшие (амебы, лямблии, трихомонады), эктопаразиты (вши, чесоточный клещ) и гельминты (глисты, ленточные черви, ленточные черви). "Чаще всего человек заражается глистами, например, при употреблении в пищу немытых овощей, выращенных в почве, где домашнее животное оставило яйца паразитов. Однако заразиться можно и при употреблении сырого мяса, несоблюдении гигиенических норм или употреблении зараженной воды", - объясняет фармацевт Иванда Крастиня. На паразитов чаще всего указывают расстройства кишечника (диарея, запоры, зуд в анальной области), тошнота и рвота, похудание, боли в животе. Бывают случаи, когда паразиты также могут вызывать примесь крови и слизи в фекалиях, но бывают и ситуации, когда человек годами живет с паразитом, не испытывая никаких симптомов.
Чтобы любовь к животным не разочаровывала
- После любого контакта с животным следует мыть руки водой с мылом. Мытье рук является лучшей профилактической мерой, позволяющей избежать заражения кишечными паразитами.
- Следует внимательно следить за здоровьем и внешним видом питомцев - здорова ли и блестит ли их шерсть, не выпадает ли шерсть на определенных участках. Если наблюдаются признаки заболевания, следует проконсультироваться с ветеринаром для дальнейших шагов лечения, чтобы избежать распространения инфекции на других животных и людей.
- Овощи, ягоды и фрукты всегда необходимо тщательно мыть перед употреблением.
- Руки необходимо мыть до и после посещения туалета.
- Домашних животных необходимо регулярно дегельминтизировать препаратами, доступными в ветеринарных клиниках или аптеках.
- Если у кого-то из членов семьи обнаружены кишечные паразиты, остальным также рекомендуется пройти обследование для исключения риска заражения и выяснения необходимости лечения.
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