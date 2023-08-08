Путч в Нигере: новый очаг конфликта РФ с Западом?

Матиас Базедау предупреждает, что поэтапное движение, так сказать, от одного переворота к следующему стоит больших денег и в долгосрочной перспективе к успеху не приведет. Эгуегу также констатирует: "Лучшее, что могут сделать западные страны, это спросить себя: почему нас выбросили? Может быть, мы могли бы удержаться на месте во имя достижения наших целей, если адаптируем наши стратегии к местным политическим реалиям?"

Российское оружие - не решение проблем Сахеля

С точки зрения Эгуегу, шанс достичь договоренности есть, поскольку стороны взаимозависимы. И тот факт, что несмотря на западные усилия ситуация в сфере безопасности ухудшилась, сути дела не меняет. "Вопрос в том, почему она ухудшилась? И станет ли она лучше без Запада?" У политолога есть большие сомнения на этот счет. Конечно, говорит он, вполне возможно, что партнерство с Россией облегчит получение оружия и повысит военные возможности. Но, констатирует Эгуегу, "конфликт в Сахеле не поддается чисто военному решению, есть экономические и структурные проблемы, решение которых Россия не сможет профинансировать".