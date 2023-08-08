"Так страшно еще не было": в Польше аппендицит латвийца приняли за гастрит. Все выяснилось в Риге

20 июля мне была сделана операция от воспаления в брюшной полости. Такой агонии я не испытывал никогда в жизни. Организм защитился, собрал дрянь в одно место - так показалось вначале - и меня прооперировали.

Через семь дней меня выписали, я, конечно, думал, что все закончилось, и мне не терпелось вернуться в строй, но, к сожалению, этого не произошло. Назначенные антибиотики не помогли, воспаление продолжало развиваться в другом месте.

29 июля я вернулся в больницу с надеждой, что подлечусь лекарствами, но вышло, к сожалению, не так. Меня снова порезали и почистили инфекцию.

Так страшно мне еще не было. У меня 5-летний сын, женщина, которую люблю, семья, друзья, соседи, которым всем я нужен.

Знаете, после того, как прошел первый раз, мне казалось, сто не встану, ужасное чувство. Только поднялся - меня прооперировали снова.

Не стоит рассказывать о том, как я чувствую себя сейчас. Я хотел сказать следующее: поддерживайте такой здоровый образ жизни, какой только можете, ешьте, пейте воду, двигайтесь. Возможно, однажды это спасет вам жизнь. Если у вас что-то болит, сразу идите к врачу - не мучайтесь, лучше потратить день на врачей, чем потом испортить себе жизнь из-за того, что, видите ли, вам не нравится ходить по врачам.

Я не выношу жалости и придирок, каждый может поддержать и пожалеть себя - так что не надо ничего говорить. Просто поймите: в конце концов вы останетесь совсем один, и если вы не поставите себя на первое место, то никто другой этого не сделает. Будьте сильными и здоровыми!".