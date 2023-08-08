"Так страшно еще не было": в Польше аппендицит латвийца приняли за гастрит. Все выяснилось в Риге

"Обычно не делаю это, но может быть кто-то задумается. Адресую это всем ребятам и дамам, которые не ходят своевременно к врачу. Умные люди учатся на ошибках других: будьте умными, учитесь на моих", - говорит Гинтс Сакалаускис, который поделился своей печальной историей и болезненным опытом, который заставил его сделать переоценку всей жизни, пишет Apollo.lv.
В начале июля Гинтс Сакалаускис отправился в Польшу. Начал сильно болеть живот. Гинтс вызвал Неотложную помощь и его увезли в больницу. "Поляки подумали, что это гастрит, дали лекарства, отпустили домой".
Вечером того же дня Гинтс вызвал Неотложную помощь снова. Врачи дали обезболивающие и сказали - если станет хуже, нужно будет ехать в больницу.
Это не был гастрит. Это был аппендицит, который на следующий день разорвался. Но об этом Гинтс узнал позже - по возвращении в Латвию. И то не сразу.
"Болело очень впечатляюще, - рассказывает Гинтс Сакалаускис. - Приехал домой, записался к специалисту. Естественно, очереди - но я уже могу терпеть, уживаться с болью.
Когда дождался очереди, прошло более двух недель. Сразу же нужно было ехать в больницу. Сами понимаете, что происходит с организмом, в котором две недели назад лопнул аппендицит. Инфекция везде. Доктор сказал - хорошо, что у меня сильный иммунитет. Для справки: я не курю, особо не пью, занимаюсь спортом трижды в неделю, для себя, никому ничего не доказывая, ем относительно здоровую еду.
20 июля мне была сделана операция от воспаления в брюшной полости. Такой агонии я не испытывал никогда в жизни. Организм защитился, собрал дрянь в одно место - так показалось вначале - и меня прооперировали.
Через семь дней меня выписали, я, конечно, думал, что все закончилось, и мне не терпелось вернуться в строй, но, к сожалению, этого не произошло. Назначенные антибиотики не помогли, воспаление продолжало развиваться в другом месте.
29 июля я вернулся в больницу с надеждой, что подлечусь лекарствами, но вышло, к сожалению, не так. Меня снова порезали и почистили инфекцию.
Так страшно мне еще не было. У меня 5-летний сын, женщина, которую люблю, семья, друзья, соседи, которым всем я нужен.
Знаете, после того, как прошел первый раз, мне казалось, сто не встану, ужасное чувство. Только поднялся - меня прооперировали снова.
Не стоит рассказывать о том, как я чувствую себя сейчас. Я хотел сказать следующее: поддерживайте такой здоровый образ жизни, какой только можете, ешьте, пейте воду, двигайтесь. Возможно, однажды это спасет вам жизнь. Если у вас что-то болит, сразу идите к врачу - не мучайтесь, лучше потратить день на врачей, чем потом испортить себе жизнь из-за того, что, видите ли, вам не нравится ходить по врачам.
Я не выношу жалости и придирок, каждый может поддержать и пожалеть себя - так что не надо ничего говорить. Просто поймите: в конце концов вы останетесь совсем один, и если вы не поставите себя на первое место, то никто другой этого не сделает. Будьте сильными и здоровыми!".
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