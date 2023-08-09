Знаки Зодиака, которые панически боятся старости: а вы среди них?

Стрелец

Старение для представителей этого знака - табу, так как они больше всего боятся, что юность закончится, а вместе с ней уйдет и возможность наслаждаться новым опытом.

Стрельцы очень ценят свободу, не любят обязательств. Однако при осознании приближения старости они начинают думать о будущем. Если у них не вышло достичь жизненных высот, то приближение старости может привести их к депрессии либо, наоборот, заставить бросить вызов себе же!

Близнецы

Близнецам трудно принять тот факт, что они становятся старше. Они предпочли бы продолжать жить без ограничений и ответственности, не задумываясь о будущем.

Страсти, великая любовь, в которую они вовлекаются чуть ли не ежедневно, и многочисленные мечты пытаются изгнать из головы мысли о старости.

Водолей

Водолеи обожают приключения. Мысль о прошедших годах пугает их, так как у них в голове тысячи проектов и их с каждым днем становится все больше.