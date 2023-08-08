Ринкевич недоволен медленным предоставлением помощи пострадавшим

Президент посетил Добельский край, где повреждения от бури большие.

"Люди возмущены медленной помощью и нехваткой координации. Ожидаю активные действия самоуправления и ответственных министерств. Сейчас это не хорошее управление кризисом", - написал президент в Твиттере.

Apmeklēju Dobeles novadu, vētras postījumi ir lieli. Cilvēki ir sašutuši par lēno palīdzību un koordinācijas trūkumu, sagaidu aktīvu pašvaldības un atbildīgo ministriju rīcību. Patlaban šī nav laba krīzes vadība pic.twitter.com/NnCvDc2ejO — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 8, 2023

На встрече с жителями у управления Аугсткалнской волости Ринкевич выразил понимание и обещал помочь решать вопрос о предоставлении материальной помощи пострадавшим хозяйствам.

Несколько десятков жителей Латвии выразили беспокойство из-за медленных бюрократических процессов и неотзывчивых страховщиках при покрытии убытков, а также из-за стремительно растущих кредитных платежах в банках.

Жители также выразили недоумение, почему в стране еще не введена система быстрого предупреждения о потенциально опасных штормах.

Председатель Добельской думы Ивар Горскис рассказал, что во время бури были сорваны крыши и разбиты окна на сотнях зданий, повреждены очень много машин и другой техники, а также полностью уничтожены посевы на площади в сотни гектаров.

Во многих местах жители остались без водоснабжения и электричества. Кроме того, определяются живущие один пенсионеры, чтобы предоставить им необходимую помощь, например, питание.

Горскис отметил, что самоуправление оказывает помощь пострадавшим в буре, но за дальнейшее покрытие убытков необходимо взять на себя ответственность государству, поскольку у самоуправления нет средств. Также он выразил недоумение, почему не объявлена чрезвычайная ситуация в крае.