Столица Чечни Грозный и оккупированный Россией Мариуполь стали городами-побратимами, об этом сообщает "Медуза".
Грозный и оккупированный Мариуполь стали городами-побратимами
Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и назначенный Россией глава администрации оккупированного Мариуполя Олег Моргун подписали во вторник, 8 августа, соглашение "об установлении побратимских отношений между городами" и "обменялись подарками".
Согласно подписанному документу, сотрудничество будет развиваться "в интересах жителей обоих городов".
"Планируется установление и развитие контактов в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и других сферах", - говорится в сообщении.
Напомним, что Грозный значительно пострадал в ходе двух чеченских войн (в 1994–1996 и 1999-2000 годах), в том числе во время штурма города зимой 1994-1995 годов, пишет "Медуза".
"Мы помним темпы восстановления Грозного, поэтому весь полезный опыт республики для нас очень важен в плане восстановления наших населенных пунктов", - заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Во время полномасштабного вторжения в Украину российская армия обстреливала и бомбила Мариуполь. По данным украинских властей, в Мариуполе погибли 22 тысячи мирных жителей, разрушено 90% жизненно важной инфраструктуры.
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