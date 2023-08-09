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Грозный и оккупированный Мариуполь стали городами-побратимами

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Мариуполь
Мариуполь Фото: AFP/SCANPIX

Столица Чечни Грозный и оккупированный Россией Мариуполь стали городами-побратимами, об этом сообщает "Медуза".

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и назначенный Россией глава администрации оккупированного Мариуполя Олег Моргун подписали во вторник, 8 августа, соглашение "об установлении побратимских отношений между городами" и "обменялись подарками".

Согласно подписанному документу, сотрудничество будет развиваться "в интересах жителей обоих городов".

"Планируется установление и развитие контактов в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и других сферах", - говорится в сообщении.

Напомним, что Грозный значительно пострадал в ходе двух чеченских войн (в 1994–1996 и 1999-2000 годах), в том числе во время штурма города зимой 1994-1995 годов, пишет "Медуза".

"Мы помним темпы восстановления Грозного, поэтому весь полезный опыт республики для нас очень важен в плане восстановления наших населенных пунктов", - заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Во время полномасштабного вторжения в Украину российская армия обстреливала и бомбила Мариуполь. По данным украинских властей, в Мариуполе погибли 22 тысячи мирных жителей, разрушено 90% жизненно важной инфраструктуры.

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