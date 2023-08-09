Этим летом, с 10 по 13 августа, в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале уже семнадцатый раз пройдет музыкальный фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте". В этом году фестиваль будет особенным - он состоится в последний раз, а в его программе - высококачественная классическая музыка, джаз и выступления артистов Метрополитен-опера и Бродвея.
Звезды Метрополитен-оперы, Бродвея и "Евровидения" выступят на фестивале "Summertime - приглашает Инесса Галанте"
В течение четырех дней на сцене концертного зала "Дзинтари" будут выступать блестящие музыканты - на концерте в честь открытия слушателей порадуют виртуозные латвийские пианисты, на вечере Инессы Галанте на сцену выйдут солисты крупнейших оперных домов, а также молодые и талантливые латвийские музыканты. Итальянскую нотку в атмосферу фестиваля добавит Рафаэль Гуалацци, насыщенный эмоциями концерт устроит король балканских ритмов Shantel, а на гала-концерте фестиваля знаменитая актриса и певица, звезда Бродвея Уте Лемпер выступит с моноспекталем, посвященным Марлен Дитрих, завершив тем самым историю "Summertime - приглашает Инесса Галанте".
Андрей Осокин. Рейнис Зариньш. Даумантс Лиепиньш. Аурелия Шимкус. В этих талантливых латвийских пианистов влюблена и местная, и зарубежная публика, а у посетителей "Summertime - приглашает Инесса Галанте" будет уникальный шанс увидеть их вместе на одной сцене вечером 10 августа в концертном зале "Дзинтари". Грандиозный концерт в честь открытия фестиваля готовит слушателям множество сюрпризов, прозвучат мелодии польского композитора Фридриха Шопена, музыкальные работы Иоганна Себастьяна Баха и современные интерпретации Баха, а также реминисценции Ференца Листа.
11 августа на фестивале "Summertime - приглашает Инесса Галанте" вновь выступит немецкий музыкант Shantel! Если вечеринку устраивает Shantel - танцуют все! Когда король балканских ритмов Штефан Хантель, в чьих жилах течет греческая, румынская и еврейская кровь, прошлым летом впервые приехал на фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте", посетители были поражены действительно энергичным, заряжающим и музыкально насыщенным выступлением, которое заставило вскочить на ноги буквально каждого - от первого до последнего ряда в концертном зале "Дзинтари". В музыке Shantel ощущается влияние балканских мелодий, фанка, рэгги и даже рока. В этом году
Shantel подготовил множество музыкальных сюрпризов, кроме того, он выступит вместе с латвийскими музыкантами!
На дневном концерте Viva amore! 12 августа вместе с музой и патронессой фестиваля Инессой Галанте на сцену выйдут всемирно известные артисты, среди которых будет и знаменитый украинский бас Александр Цимбалюк, исполнявший главные роли в постановках ведущих оперных домов, в том числе в Метрополитен-опере и Ла Скала. Кроме того, вы услышите Артема Сафронова, тенора Латвийской национальной оперы и балета, а также наших молодых исполнителей, финалистов конкурса "Таланты Инессы Галанте". За фортепиано - эмоциональная и удивительная австрийская пианистка Грета Эрхартер-Саргсян.
А вечером 12 августа зазвучит итальянский джаз в исполнении Рафаэля Гуалацци. Он один из наиболее титулованных итальянских музыкантов, выступающих в жанре джаза и блюза. Уникальное сочетание ласкающего слух итальянского языка, харизмы артиста и мелодичного джаза переносит слушателей на залитое солнцем побережье Лигурии, позволяя ощутить в своих руках бокал охлажденного просекко. Своим аутентичным звучанием он обязан образованию, полученному в консерватории Пезаро имени Джоакино Россини, последовавшим за ним увлечением рэгги и старым нью-орлеанским джазом, а также любви к таким современным артистам, как Jamiroquai, Стиви Уандер и Бен Харпер.
Фонд Инессы Галанте продолжает инициативу поддержки молодых артистов "Таланты Инессы Галанте". 13 августа в рамках фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте" на концерте в малом зале вы увидите лауреатов конкурса: приглашенную артистку Латвийской национальной оперы и балеты, солистку Инну Клочко, саксофонистку Илву Эшенвалде и скрипача Андрея Егорова.
Завершится фестиваль 13 августа. Дивой гала-концерта в этом году станет звезда Бродвея Уте Лемпер, которая представит завоевавший мировое признание моноспектакль "Встреча с Марлен". Это интимная, созданная на основе личного опыта постановка, в которой артистка раскрывает закулисье мира сценических див. Много лет назад, когда Уте Лемпер еще была восходящей звездой, ее часто сравнивали с Марлен Дитрих, что заставляло саму Уте чувствовать себя довольно неловко. И она решила написать письмо Дитрих, в котором извинялась за возникшую ситуацию. В итоге Марлен сама ей позвонила и они проговорили по телефону три часа. Этот разговор и лег в основу моноспектакля "Встреча с Марлен". Марлен Дитрих была одной из величайших мировых див, и Уте идет по ее пути. Уте Лемпер - уникальная артистка, которая выражает свой талант в постановках, фильмах и концертах, кроме того, за время своей карьеры она записала более тридцати альбомов. Мировое признание завоевали многочисленные работы Уте Лемпер, в том числе ее интерпретации песен берлинского кабаре, шансона Эдит Пиаф и Марлен Дитрих, постановки произведений Курта Вайля и Бертольда Брехта. Она играла значительные роли в самых разных мюзиклах, от "Кошек" до "Чикаго". В Париже ей вручили премию "Мольер", в Лондоне - премию Лоренса Оливье, а в США - премию "Театральный мир".
Чтобы выразить свою благодарность постоянной публике фестиваля, Инесса Галанте дарит особенный подарок - с 8 августа при покупке двух билетов на любой из концертов фестиваля второй билет - в подарок!
Билеты на фестиваль можно приобрести в Biļešu paradīze. Поддержка фестиваля: самоуправление Юрмалы, Anders Walls Stiftelse, бюро присяжных адвокатов Klotiņi un Serģis, Maserati Rīga, AS Latvijas Gāze, Lavazza, VENDEN, Semarah Hotels, типография Eveko, АО Antalis, SIA TRIDENS, Gemoss, Laima, ART FAIR RIGA, Киров Липман лично. Информационная поддержка: издательство Rīgas viļņi, TVNET, RE:TV, L’Officiel, Люблю!, Radio SWH, Titanium, Radio MIX FM.
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