Звезды Метрополитен-оперы, Бродвея и "Евровидения" выступят на фестивале "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

Завершится фестиваль 13 августа. Дивой гала-концерта в этом году станет звезда Бродвея Уте Лемпер, которая представит завоевавший мировое признание моноспектакль "Встреча с Марлен". Это интимная, созданная на основе личного опыта постановка, в которой артистка раскрывает закулисье мира сценических див. Много лет назад, когда Уте Лемпер еще была восходящей звездой, ее часто сравнивали с Марлен Дитрих, что заставляло саму Уте чувствовать себя довольно неловко. И она решила написать письмо Дитрих, в котором извинялась за возникшую ситуацию. В итоге Марлен сама ей позвонила и они проговорили по телефону три часа. Этот разговор и лег в основу моноспектакля "Встреча с Марлен". Марлен Дитрих была одной из величайших мировых див, и Уте идет по ее пути. Уте Лемпер - уникальная артистка, которая выражает свой талант в постановках, фильмах и концертах, кроме того, за время своей карьеры она записала более тридцати альбомов. Мировое признание завоевали многочисленные работы Уте Лемпер, в том числе ее интерпретации песен берлинского кабаре, шансона Эдит Пиаф и Марлен Дитрих, постановки произведений Курта Вайля и Бертольда Брехта. Она играла значительные роли в самых разных мюзиклах, от "Кошек" до "Чикаго". В Париже ей вручили премию "Мольер", в Лондоне - премию Лоренса Оливье, а в США - премию "Театральный мир".