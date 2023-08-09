В центре Риги машина насмерть сбила женщину. Полиция ищет свидетелей

Трагическое ДТП произошло вечером в понедельник, 7 августа, - в районе улицы Авоту автомобиль Opel сбил женщину-пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Полиция просит отозваться очевидцев аварии, сообщает программа Bez Tabu.
Авария произошла незадолго до 22:00, когда на улицах уже темно. Непрерывный дождь также усложнил видимость для водителей. Капли на лобовом стекле и зажженные фонари слепят глаза, а людей в темной одежде плохо видно, сообщает программа Bez Tabu.
Обстоятельства столкновения на данный момент неизвестны, ясно только одно - авария унесла жизнь 53-летней женщины.
Жители соседнего дома не видели трагической аварии, но признаются, что не раз сталкивались с неприятными ситуациями на этом перекрестке.
Передача спросила, как часто случаются аварии в этом месте, на что местные жители ответили, что ДТП тут происходят регулярно.
"Может, это связано с дополнительным участком, где есть поворот", - предположил местный житель.
Сейчас полиции необходимо выяснить, переходила ли женщина-пешеход улицу в разрешенном месте и на зеленый свет. Поэтому нужны свидетели происшествия, чтобы подтвердить показания водителя Opel.
Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента и расследует обстоятельства аварии. Также полиция просит очевидцев ДТП связаться по телефону 67219782 или 110.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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