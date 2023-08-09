В центре Риги машина насмерть сбила женщину. Полиция ищет свидетелей

Авария произошла незадолго до 22:00, когда на улицах уже темно. Непрерывный дождь также усложнил видимость для водителей. Капли на лобовом стекле и зажженные фонари слепят глаза, а людей в темной одежде плохо видно, сообщает программа Bez Tabu.

Обстоятельства столкновения на данный момент неизвестны, ясно только одно - авария унесла жизнь 53-летней женщины.

Жители соседнего дома не видели трагической аварии, но признаются, что не раз сталкивались с неприятными ситуациями на этом перекрестке.

Передача спросила, как часто случаются аварии в этом месте, на что местные жители ответили, что ДТП тут происходят регулярно.

"Может, это связано с дополнительным участком, где есть поворот", - предположил местный житель.

Сейчас полиции необходимо выяснить, переходила ли женщина-пешеход улицу в разрешенном месте и на зеленый свет. Поэтому нужны свидетели происшествия, чтобы подтвердить показания водителя Opel.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента и расследует обстоятельства аварии. Также полиция просит очевидцев ДТП связаться по телефону 67219782 или 110.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu