Россия рассматривает возможность увеличить группировку вооруженных сил, размещенную на западной границе страны. Это необходимо, принимая во внимание "возрастающие угрозы со стороны НАТО", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу заявил о необходимости усиления войск на западной границе из-за "угроз НАТО"
На западе России создаются два новых военных округа - Московский и Ленинградский. Они должны быть готовы к осени этого года.
Концентрируя дополнительные войска на западной границе, Москва таким образом отреагирует на возрастающие угрозы со стороны НАТО, сообщил Шойгу.
Он отметил, что угроза России с западного и северо-западного направления "выросла в разы".
Причина этого - "милитаризация Польши" и вступление Финляндии в НАТО, а также в перспективе присоединение к альянсу Швеции.
Как утверждает Шойгу, "риски для России" создает масштабная закупка Польшей вооружения у США, Великобритании и Южной Кореи.
Он указывает, что в странах НАТО у границ России и Беларуси находятся 360 тысяч солдат и тысячи единиц военной техники.
Шойгу также выступил с прогнозом, что в новейшей стране НАТО Финляндии скоро могут быть размещены ударные группировки НАТО.
Реагируя на вторжение России в Украину, Финляндия в апреле этого года вступила в НАТО, став 31-й страной-участницей альянса. В результате этого шага Финляндии протяженность границы России и НАТО увеличилась на 1340 километров.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!