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Шойгу заявил о необходимости усиления войск на западной границе из-за "угроз НАТО"

rus.tvnet.lv
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу Фото: Reuters/ScanPix

Россия рассматривает возможность увеличить группировку вооруженных сил, размещенную на западной границе страны. Это необходимо, принимая во внимание "возрастающие угрозы со стороны НАТО", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

На западе России создаются два новых военных округа - Московский и Ленинградский. Они должны быть готовы к осени этого года.

Концентрируя дополнительные войска на западной границе, Москва таким образом отреагирует на возрастающие угрозы со стороны НАТО, сообщил Шойгу.

Он отметил, что угроза России с западного и северо-западного направления "выросла в разы".

Причина этого - "милитаризация Польши" и вступление Финляндии в НАТО, а также в перспективе присоединение к альянсу Швеции.

Как утверждает Шойгу, "риски для России" создает масштабная закупка Польшей вооружения у США, Великобритании и Южной Кореи.

Он указывает, что в странах НАТО у границ России и Беларуси находятся 360 тысяч солдат и тысячи единиц военной техники.

Шойгу также выступил с прогнозом, что в новейшей стране НАТО Финляндии скоро могут быть размещены ударные группировки НАТО.

Реагируя на вторжение России в Украину, Финляндия в апреле этого года вступила в НАТО, став 31-й страной-участницей альянса. В результате этого шага Финляндии протяженность границы России и НАТО увеличилась на 1340 километров.

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