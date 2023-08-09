Шойгу заявил о необходимости усиления войск на западной границе из-за "угроз НАТО"

На западе России создаются два новых военных округа - Московский и Ленинградский. Они должны быть готовы к осени этого года.

Концентрируя дополнительные войска на западной границе, Москва таким образом отреагирует на возрастающие угрозы со стороны НАТО, сообщил Шойгу.

Он отметил, что угроза России с западного и северо-западного направления "выросла в разы".

Причина этого - "милитаризация Польши" и вступление Финляндии в НАТО, а также в перспективе присоединение к альянсу Швеции.

Как утверждает Шойгу, "риски для России" создает масштабная закупка Польшей вооружения у США, Великобритании и Южной Кореи.

Он указывает, что в странах НАТО у границ России и Беларуси находятся 360 тысяч солдат и тысячи единиц военной техники.

Шойгу также выступил с прогнозом, что в новейшей стране НАТО Финляндии скоро могут быть размещены ударные группировки НАТО.

Реагируя на вторжение России в Украину, Финляндия в апреле этого года вступила в НАТО, став 31-й страной-участницей альянса. В результате этого шага Финляндии протяженность границы России и НАТО увеличилась на 1340 километров.