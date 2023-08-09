Фото и видео ⟩ "Годовщина фальсификации выборов": в Риге прошло шествие белорусской общины

Шествие началось у Латвийской национальной библиотеки в Пардаугаве, далее люди по Каменному мосту прошли до памятника Свободы.

Участники шествия несли бело-красно-белые флаги свободной Беларуси, видны были и флаги Украины, сообщает агентство LETA.

Во время шествия участники пели белорусские песни.

За мероприятием следило небольшое число полицейских, которые в случае необходимости закрывали движение, чтобы участники шествия могли пересечь улицу.

В шествии приняли участие белорусы, которые после волны насилия, последовавшей после протестов в августе 2020 года, нашли убежище в Латвии.

9 августа объявлено международным днем солидарности с Беларусью. В этот день белорусы по всему миру организуют акции, чтобы привлечь внимание к ситуации в Беларуси, поддержать добровольцев из Беларуси, воюющих в Украине против российских захватчиков, и помочь политзаключенным и их семьям.

Ранее сообщалось, что по официальным данным на выборах президента Беларуси 9 августа 2020 года действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает, что результаты выборов было подтасованы, а победу одержала Тихановская. Европейский союз и другие западные страны также отказались признать результаты выборов в Беларуси.