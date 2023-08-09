Что известно о Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в среду, 9 августа, на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Известно, что там выпускали продукцию военного назначения. Но по официальной версии, взрыв произошел на складе пиротехники компании, которая арендовала у завода помещения.
Власти Московской области отвергают версию об атаке беспилотника, которая активно распространялась в российских телеграм-каналах в первые часы после взрыва.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утверждает, что взорвалась пиротехника, а завод уже не занимается производством оптики (в том числе и военного назначения).
Директор компании "Пиро-Росс", которая арендовала площади завода под склад пиротехники, заявил телеграм-каналу Baza, что взрыв якобы произошел на соседнем складе, где хранились металлические трубы.
Загорский оптико-механический завод (Загорском при советской власти назывался Сергиев Посад), созданный в середине 1930-х, занимается разработкой и производством оптических и оптико-электронных приборов, в том числе военного назначения. Завод выпускает различные прицелы и бинокли, тепловизоры, головки самонаведения.
Предприятие входит в состав холдинга "Швабе", который, в свою очередь, включён в "Ростех".
В 2018 году завод презентовал Минобороны России "новейшую систему обнаружения лазерного излучения".
На сайте "Швабе" говорится, что разработка предупреждает об угрозе атаки охраняемого объекта и предназначена для выполнения служебно-боевых задач ВМФ.
Помимо продукции военного назначения завод выпускает измерительные приборы для проведения клинических, биохимических, бактериологических и другого рода исследований. На предприятии также производится оборудование, которое используется офтальмологами.
Однако приоритетным направлением работы остается оптика для военных. Об этом свидетельствуют и госконтракты, опубликованные ранее на сайте госзакупок.
Издание "Агентство" обратило внимание, что хотя госконтракты завода прекратили публиковаться вскоре после начала войны в Украине, данные о ряде оборонных заказов можно по-прежнему найти на сайте. Это как минимум противоречит заявлению губернатора Подмосковья о том, что завод "к оптике и механике отношения давно не имеет".
Несколько госконтрактов на сайте госзакупок предусматривают поставку Загорским оптико-механическим заводом биноклей и дозиметров Росгвардии.
Как утверждает "Агентство", завод также участвовал в разработке стелс-бомбардировщика нового поколения — "Посланник".
В числе опубликованных на сайте госконтрактов завода издание отмечает контракт на "выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: "Посланник-1ОЭП/Л"
Заказчиком работ выступил национальный исследовательский институт "Экран" (Самара), который занимается в том числе разработкой оборудования для военной авиации.
Разработка дальнего бомбардировщика-ракетоносца "Посланник" началась еще в 2009 году.
Весной 2021 года РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли писало, что новый самолет будет способен преодолевать передовые рубежи противовоздушной обороны НАТО незамеченным.
В минобороны рассчитывали, что "Посланник" поступит на вооружение российской армии до 2027 года. Текущий статус этого проекта неизвестен.