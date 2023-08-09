Что известно о Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв

Однако приоритетным направлением работы остается оптика для военных. Об этом свидетельствуют и госконтракты, опубликованные ранее на сайте госзакупок.

Издание "Агентство" обратило внимание, что хотя госконтракты завода прекратили публиковаться вскоре после начала войны в Украине, данные о ряде оборонных заказов можно по-прежнему найти на сайте. Это как минимум противоречит заявлению губернатора Подмосковья о том, что завод "к оптике и механике отношения давно не имеет".

Несколько госконтрактов на сайте госзакупок предусматривают поставку Загорским оптико-механическим заводом биноклей и дозиметров Росгвардии.

Как утверждает "Агентство", завод также участвовал в разработке стелс-бомбардировщика нового поколения — "Посланник".

В числе опубликованных на сайте госконтрактов завода издание отмечает контракт на "выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: "Посланник-1ОЭП/Л"

Заказчиком работ выступил национальный исследовательский институт "Экран" (Самара), который занимается в том числе разработкой оборудования для военной авиации.

Разработка дальнего бомбардировщика-ракетоносца "Посланник" началась еще в 2009 году.

Весной 2021 года РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли писало, что новый самолет будет способен преодолевать передовые рубежи противовоздушной обороны НАТО незамеченным.