Как очистить банки от этикеток и клея: хозяйки делятся своими советами

Заходя в магазин, мы радуемся красивым этикеткам на баночках, которые сообщают нам о производителе продукта, содержимом емкости и предоставляют ряд другой ценной информации. Однако хозяйки, решившие дать таким банкам второй шанс и использовать их для консервирования, предпочитают избавляться от этикеток.

Иногда это превращается в целое испытание.

В группе единомышленников на Facebook.com кулинарные энтузиасты поделились своими советами, как это сделать максимально просто.

Первое, что можно сделать с этикетками и клеем - это использовать горячую мыльную воду, дать этикеткам хорошенько пропитаться ею, а затем просто смыть их губкой.

Некоторые члены группы смеются над этим советом, указывая на то, что этот метод слишком щадящий, и вместо обычной губки рекомендуют использовать всегда эффективную металлическую.

Однако, как признают многие хозяйки и хозяева, пятна от клея, как правило, остаются на банке даже после хорошего мытья. На остатки такого клея рекомендуется нанести масло и оставить его на время, пока оно не начнет действовать. В качестве еще одного варианта для борьбы с липкими участками упоминается смесь масла и пищевой соды.

Участники группы также рассказывают, что в крайних случаях, когда удаление клея казалось безнадежным, они боролись с ним с помощью уайт-спирита, ацетона и скипидара - эффективно и без физических усилий банки становились чистыми.

Напоминаем! Если вы используете для снятия этикеток средства, не предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, обязательно очень тщательно промойте банку и ополосните ее проточной водой, чтобы вредные вещества не попали в консервы и далее в организм!