Основатель "Яндекса" Аркадий Волож выступил против войны в Украине. Повлияет ли это на судьбу компании?

Осенью 2022 года стало известно о начале переговоров о разделении «Яндекса» на две части — российскую и международную. По сути для Воложа это было возможностью выйти из российских активов.

В это время в компанию пришел и бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он казался удачной фигурой для переговоров: на тот момент он не был включен в санкционные списки стран Запада, он пользовался авторитетом среди делового сообщества и считался человеком, которому доверяет президент Владимир Путин.

Кудрину и Воложу предстояли сложные переговоры о разделе компании. По изначальной задумке, на Запад должны были уйти все новые технологии — беспилотники, облачные технологии и образовательные сервисы. Они должны были находиться под контролем нидерландской Yandex N.V.

А вот российские активы — такси, доставка, маркет и другие — должны были остаться в российской части «Яндекса». Компания после разделения должна была поменять название. При этом эти активы — как раз то, что приносит «Яндексу» стабильную прибыль.

Но согласовать такую сложную сделку оказалось сложно. Во-первых, надо было найти покупателей внутри страны. Во-вторых, этих покупателей должен одобрить совет директоров «Яндекса», а миноритарные акционеры, среди которых были иностранцы, в том числе американцы, должны были согласовать сделку. Это значит, что люди из санкционных списков не подходили.