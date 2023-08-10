"Досье" выяснило, как друг Путина Тимченко обходит санкции

Партнер нефтетрейдера Gunvor

Расследователи "Досье" выяснили, что Егоров начинал свою деятельность с ветераном внешней разведки Владимиром Суродиным, продюсером и "военкором" Минобороны Владимиром Пирожком и сотрудником советского торгового представительства в Финляндии Сергеем Шебеко. Тимченко также в то время начинал свой бизнес в Финляндии.

Егоров как минимум с 2000-х годов является финансовым и коммерческим директором финской группы Crudex. С 2011 года Crudex экспортировала из России нефтепродукты почти на 32,5 млрд долларов (29,5 млрд евро), а ее основным партнером на мировом рынке был основанный Тимченко нефтетрейдер Gunvor.

По данным "Досье", в 2011 году Егоров стал совладельцем офшора Elser Systems на Британских Виргинских островах. Другие его акционеры - близкие соратники Тимченко: соучредитель благотворительного фонда "Ключ" Владимир Пинчук и сотрудник SET Petrochemicals Олег Усачев.

Вилла на Лазурном берегу

В 2014 году именно Егоров помог Тимченко спасти его виллу на Лазурном берегу после того, как бизнесмен подпал под европейские санкции из-за поддержки аннексии Крыма и связей с Кремлем. С 2008 года вилла принадлежала Тимченко, его жене и дочери через компанию SCI Belize. 10 декабря 2014 года компания перешла к фирме SCP Belize Holdings, зарегистрированной в Монако: ее бенефициаром является семья Егорова. По той же схеме Егоров помог "Транснефти" приобрести терминал в Новороссийске.

Бизнес в Узбекистане

В настоящее время Егоров на деньги Тимченко занимается развитием Газлинского месторождения в Узбекистане. Это стратегический проект: газохранилище находится в самом центре газотранспортной системы Узбекистана на пересечении трубопроводов, идущих в Россию, Туркменистан, Казахстан и Китай, стоимость проекта превышает 1 млрд долларов. "Узбекнефтегаз", в свою очередь, договорился о создании компании-подрядчика Gazli Gas Storage с российской компанией "Форус".

Центр "Досье" изучил отчетность этой компании и выяснил, что совладельцем компании является Иван Егоров, и именно через него происходит финансирование Газлинского месторождения: узбекистанское юрлицо Gazli Gas Storage получает деньги от "Форуса", а к "Форусу" они приходят от Егорова. Бизнесмен же получал средства от компании "Веста" - с 2020 года она перевела ему почти 7,6 млрд рублей. Спонсорами самой "Весты" являются топ-менеджер Тимченко Михаил Семенов и "Газпромбанк".