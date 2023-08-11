Очередной крупный пожар в Подмосковье: загорелся склад

По словам местных жителей, перед пожаром были слышны взрывы.

В Telegram опубликованы фото и видео высокого зарева и клубов дыма на фоне многоэтажных домов.

Одинцово находится к западу от Москвы всего в нескольких километрах от ее окраины.

"В Одинцове Московской области на Зеленой улице, д. 30а загорелся склад на площади 2 тыс. кв метров. Информация о пострадавших не поступала", - цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС представителя МЧС по Московской области.

Это уже далеко не первый пожар вблизи Москвы за последнее время.

В ночь на четверг сильный пожар произошел в подмосковном Домодедово. Перед пожаром были слышны взрывы. По официальной версии, загорелся автосервис.

В свою очередь утром в среду сильный взрыв прогремел на заводе в Сергиевом Посаде. На этом заводе производится оптика, и, как выяснилось позднее, он принимал участие в разработке стратегического бомбардировщика "Посланник".