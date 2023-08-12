14 августа в Юрмале пройдет фестиваль культуры Jewrmala Fest. В этом году он приурочен к праздничному событию - пятилетию с момента открытия первой со времен Второй мировой войны синагоги в городе - "Бейт Исраэль".
До войны в Юрмале функционировали семь синагог. "Бейт Исраэль" (Beit Israel Synagogue) была открыта в районе Булдури в августе 2018 года бизнесменом, вице-президентом Евроазиатского еврейского конгресса Эммануилом Гриншпуном в память о его отце.
Раввин Юрмалы и Beit Israel Synagogue подчеркивает, что "главные герои фестиваля - люди, которые участвуют в жизни общины. Молодое поколение, сениоры, дети, известные личности, гости со всего мира и туристы, приехавшие на курорт".
Центральным мероприятием Jewrmala Fest 2023 станет празднование дня рождения синагоги "Бэйт Исраэль" в ресторане Laivas. 14 августа в зале на воде состоится выступление актера Александра Филиппенко,
который поздравит гостей праздника чтением отрывков из произведений Н. Гоголя, М. Салтыкова-Щедрина, М. Зощенко и Ю. Левитанского.
Ведущим вечера станет модератор раздела "Культура" в цикле встреч "Философия на воде", журналист и литератор Сергей Николаевич. В программе вечера выступление Александра Филиппенко, вопросы-ответы, фруктовый фуршет и, конечно, красная ковровая дорожка! Сбор гостей в 19:00.
Также в рамках Jewrmala Fest 2023 будет организован цикл культурных событий, в которых примут участие: Уте Лемпер - немецкая певица, специальная гостья гала-концерта фестиваля Инессы Галанте Summertime; уникальный гид, историк Леана Розенберг, прожившая уже 40 лет в Риме, с невероятным и захватывающим рассказом об истории римского еврейства; Ольга Варшавер (переводчик англоязычной прозы и драматургии, лауреат премии "Мастер" за 2015 год в номинации "Детская литература"), которая совместно с актерами Рижского русского театра представит в формате "Читакль" (читка спектакля) созданную в соавторстве с супругом пьесу "Плюс-минус 100 лет" - семейную сагу и исторический детектив с элементами триллера о кризисе самоидентичности. Пьеса основана на документальном материале и написана в рамках мастерской "Евреи в СССР: семья в большой истории".
Напомним, в прошлом году в Юрмале с аншлагом прошло открытие фестиваля культуры Jewrmala Fest. Первый день фестиваля ознаменовался премьерным показом документального фильма "Юрмала еврейская". Показ прошел в формате "красная дорожка" при полном зале с участием актера Эммануила Виторгана и его жены Ирины, Златы Эльбаум-Хазановой, посла Израиля в Латвии Шарон Раппопорт-Палги, мэра Юрмалы Гатиса Труксниса, известного психолога Михаила Лабковского и многих других.
Галерея: Премьера документального фильма "Юрмала еврейская: Jewrmala"
Идея создания фестиваля, обращающего внимание на проект восстановления исторической синагоги в Майори и открытия общинного и культурного центра, принадлежит рабанит юрмальской синагоги "Бейт Исраэль" Зине Кутновски Лиак и известному режиссеру и продюсеру многих культурных мероприятий Латвии Екатерине Ланской.
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