14 августа в Юрмале пройдет фестиваль культуры Jewrmala Fest

До войны в Юрмале функционировали семь синагог. "Бейт Исраэль" (Beit Israel Synagogue) была открыта в районе Булдури в августе 2018 года бизнесменом, вице-президентом Евроазиатского еврейского конгресса Эммануилом Гриншпуном в память о его отце.

Фото: Пресс-фото

Раввин Юрмалы и Beit Israel Synagogue подчеркивает, что "главные герои фестиваля - люди, которые участвуют в жизни общины. Молодое поколение, сениоры, дети, известные личности, гости со всего мира и туристы, приехавшие на курорт".

Центральным мероприятием Jewrmala Fest 2023 станет празднование дня рождения синагоги "Бэйт Исраэль" в ресторане Laivas. 14 августа в зале на воде состоится выступление актера Александра Филиппенко,

который поздравит гостей праздника чтением отрывков из произведений Н. Гоголя, М. Салтыкова-Щедрина, М. Зощенко и Ю. Левитанского.

Фото: Пресс-фото

Ведущим вечера станет модератор раздела "Культура" в цикле встреч "Философия на воде", журналист и литератор Сергей Николаевич. В программе вечера выступление Александра Филиппенко, вопросы-ответы, фруктовый фуршет и, конечно, красная ковровая дорожка! Сбор гостей в 19:00.

Фото: Пресс-фото