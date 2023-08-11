Фото ⟩ Овациями гостей открылся фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

Вместе с музой и патронессой фестиваля Инесе Галанте концерт в честь открытия вел известный актер и комик Янис Скутелис. С обращением к гостям вечера и музыкантам выступила председатель Юрмальской думы Рита Спроге.

Аурелия Шимкус исполнила композиции Фредерика Шопена и Иоганна Себастьяна Баха, Даумантс Лиепиньш исполнил реминисценции Ференца Листа – фантазии на тему опер Вольфганга Амадея Моцарта, Андрей Осокин предложил небольшую программу композиций Фредерика Шопена, а Рейнис Зариньш – произведения С. Баха и их современные интерпретации.

Однако самый больший сюрприз ожидал слушателей в заключительной части концерта: сперва Осокин и Зариньш в четыре руки аккомпанировали Инесе Галанте, исполнив-шей гимн фестиваля – песню Джорджа Гершвина Summertime. Затем последовал вальс Сергея Рахманинова, который уже в шесть рук сыграли Комка, Шимкус и Лиепиньш. И в завершении концерта зрители громкими овациями приветствовали четырех фортепианных звезд – Шимкус, Зариньша, Лиепиньша и Осокина, в восемь рук исполнивших "Марш-галоп" Альберта Лавиньяка.