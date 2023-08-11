Фото ⟩ Овациями гостей открылся фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

В четверг, 10 августа, в концертном зале "Дзинтари" вечером пианистов-виртуозов открылся семнадцатый фестиваль "Summertime – приглашает Инесе Галанте". В концерте приняли участие четыре всемирно известных латвийских пианиста, а в качестве сюрприза, – один юный талант. Среди гостей мероприятия присутствовали известные в обществе люди, в том числе, председатель сейма Латвийской республики, послы нескольких стран, предприниматели, представители творческих профессий и другие популярные личности.
Вместе с музой и патронессой фестиваля Инесе Галанте концерт в честь открытия вел известный актер и комик Янис Скутелис. С обращением к гостям вечера и музыкантам выступила председатель Юрмальской думы Рита Спроге.
Первым на сцену вышел Александр Комка, лауреат конкурса "Таланты Инесе Галанте", который приятно удивил присутствующих своим исполнением сонаты №32 Людвига ван Бетховена.
Аурелия Шимкус исполнила композиции Фредерика Шопена и Иоганна Себастьяна Баха, Даумантс Лиепиньш исполнил реминисценции Ференца Листа – фантазии на тему опер Вольфганга Амадея Моцарта, Андрей Осокин предложил небольшую программу композиций Фредерика Шопена, а Рейнис Зариньш – произведения С. Баха и их современные интерпретации.
Однако самый больший сюрприз ожидал слушателей в заключительной части концерта: сперва Осокин и Зариньш в четыре руки аккомпанировали Инесе Галанте, исполнив-шей гимн фестиваля – песню Джорджа Гершвина Summertime. Затем последовал вальс Сергея Рахманинова, который уже в шесть рук сыграли Комка, Шимкус и Лиепиньш. И в завершении концерта зрители громкими овациями приветствовали четырех фортепианных звезд – Шимкус, Зариньша, Лиепиньша и Осокина, в восемь рук исполнивших "Марш-галоп" Альберта Лавиньяка.
После концерта друзья и особые гости фестиваля отпраздновали его начало на традиционной вечеринке в честь открытия, собравшей многих известных в обществе людей. Среди присутствующих были: председатель Сейма Эдвард Смилтенс с супругой, бывший президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой, председатель Юрмальской думы Рита Спроге, политик Мартиньш Бондарс с супругой, Киров Липман, директор Международного фестиваля балета Лита Бейрис, председатель Рижского латышского общества Гунтис Гайлитис, модный эксперт Майя Силова–Улванга с мужем, стилист Жанна Дубска, политик Валдис Биркавс со спутницей, редактор Марина Дианова, медиаиздатель Айя Шмидре, радиозвезда Иева Адамс, эксперт по стилю Илзе Аузере и другие.
Чтобы выразить свою благодарность постоянной публике фестиваля, Инесе Галанте преподнесла всем особый подарок – с 8 августа при покупке двух билетов на любой из концертов фестиваля, второй билет – в подарок!
Фестиваль "Summertime – приглашает Инесе Галанте" продолжится до 13 августа. 11 августа энергичную вечеринку устроит король балканских ритмов Shantel. 12 августа, после полудня, слушателей соберет концерт Инесе Галанте Viva amore, а вечером 12 августа – многократный участник и лауреат фестиваля Сан-Ремо, итальянская звезда Евровидения – Рафаэль Гуалацци. 13 августа на концерте "Молодые и яркие" на сцену поднимутся саксофонистка Илва Эшенвалде, солистка ЛНОБ Инна Клочко и скрипач Андрей Егоров. Фестиваль завершится вечером 13 августа моноспектаклем Уте Лемпер "Встреча с Марлен".
Билеты на фестиваль можно приобрести в Biļešu paradīze.
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