Фото ⟩ В Верманском саду женщина стирала белье в историческом фонтане

Как указано в опубликованном посте, после стирки белья была проведена плановая очистка фонтанной системы, что обходится компании в немалую сумму.

Издание отмечает, что такие случаи в рижских фонтанах случаются часто, как, например, недавний инцидент, когда в фонтане на Эспланаде появилась пена.

Компания сообщает, что в настоящее время в рижских парках ежедневно обслуживается 11 фонтанов, два из которых реконструируются.

Компания также напоминает, что фонтаны, установленные в рижских парках, ни в коем случае нельзя повреждать.