Фото ⟩ В Верманском саду женщина стирала белье в историческом фонтане

В пятницу, 10 августа, женщина начала стирать белье в историческом фонтане Верманского парка в центре Риги, что привело к значительным нарушениям работы фонтанной системы, сообщило в Facebook предприятие Dārzi un parki, которое является частью компании Rīgas meži.
Как указано в опубликованном посте, после стирки белья была проведена плановая очистка фонтанной системы, что обходится компании в немалую сумму.
Издание отмечает, что такие случаи в рижских фонтанах случаются часто, как, например, недавний инцидент, когда в фонтане на Эспланаде появилась пена.
Компания сообщает, что в настоящее время в рижских парках ежедневно обслуживается 11 фонтанов, два из которых реконструируются.
Компания также напоминает, что фонтаны, установленные в рижских парках, ни в коем случае нельзя повреждать.
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