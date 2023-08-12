Сб, 12.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ В Верманском саду женщина стирала белье в историческом фонтане

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
В Верманском саду женщина стирала белье в историческом фонтане
В Верманском саду женщина стирала белье в историческом фонтане Фото: Rīgas dārzi un parki/"Facebook"

В пятницу, 10 августа, женщина начала стирать белье в историческом фонтане Верманского парка в центре Риги, что привело к значительным нарушениям работы фонтанной системы, сообщило в Facebook предприятие Dārzi un parki, которое является частью компании Rīgas meži.

Как указано в опубликованном посте, после стирки белья была проведена плановая очистка фонтанной системы, что обходится компании в немалую сумму.

Издание отмечает, что такие случаи в рижских фонтанах случаются часто, как, например, недавний инцидент, когда в фонтане на Эспланаде появилась пена.

Компания сообщает, что в настоящее время в рижских парках ежедневно обслуживается 11 фонтанов, два из которых реконструируются.

Компания также напоминает, что фонтаны, установленные в рижских парках, ни в коем случае нельзя повреждать.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх