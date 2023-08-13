Oxxxymiron снимает в Берлине свой новый клип

За день до берлинской встречи, 11 августа, на YouTube-канале Оксимирона вышел новый трек "Лига опасного интернета", в котором музыкант раскритиковал рэперов за самоцензуру и сотрудничество с властями. В песне легко считывается отсылка к деятельности организации "Лига безопасного интернета" под руководством Екатерины Мизулиной. Общественная организация была основана в 2011 году, свою миссию она обозначила как "просвещение и развитие навыков медиаграмотности у детей и их родителей", однако в действительности члены организации занимаются цензурированием интернета на территории РФ.

В последние месяцы в российских СМИ широко освещаются визиты молодых музыкантов к Екатерине Мизулиной. Считается, что таким образом артисты пытаются заранее оградить себя от преследований, наладить контакт с властями.

В треке Оксимирон упомянул рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев). В конце апреля Scally Milano обратился к "Лиге безопасного интернета" и лично к Екатерине Мизулиной с обещанием "полностью изменить вектор своего творчества, который теперь будет направлен на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям". Это произошло после того, как на концерте рэпера силовики задержали шестерых нетрезвых подростков, а в отношении музыканта возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Мизулина объявила, что это ее организация пожаловалась на творчество Scally Milano.