Полиция ищет пропавшего подростка

В субботу, 12 августа, около 10:00 часов утра, подросток покинул свое место жительство в Риге, на улице Масту, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Государственная полиция сообщает, что он может находиться в районе улицы Элизабетес.

Приметы: рост около 190 сантиметров, худощавый, со светлыми короткими волосами и карими глазами. На подростке была серая куртка с капюшоном, серые шорты, ярко-оранжевая спортивная обувь и белый головной убор.

Государственная полиция просит всех, у кого есть информация о его возможном местонахождении, связаться по телефону 110.