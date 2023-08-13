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Полиция ищет пропавшего подростка

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Пропавший юноша
Пропавший юноша Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает Максима Чижевского, 2007 года рождения.

В субботу, 12 августа, около 10:00 часов утра, подросток покинул свое место жительство в Риге, на улице Масту, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Государственная полиция сообщает, что он может находиться в районе улицы Элизабетес.

Приметы: рост около 190 сантиметров, худощавый, со светлыми короткими волосами и карими глазами. На подростке была серая куртка с капюшоном, серые шорты, ярко-оранжевая спортивная обувь и белый головной убор.

Государственная полиция просит всех, у кого есть информация о его возможном местонахождении, связаться по телефону 110.

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